拒檢逃逸警連開7槍 主嫌小腿卡彈逃亡3天落網

台西警分局查獲4支火力強大的長短槍。（台西警分局提供）

雲林縣麥寮5月5日早上7點多時傳出槍響，1輛可疑車輛拒絕警察攔查加速逃逸，台西警分局連開7槍制止，當天逮捕2名嫌犯，並在藏匿處起出4支火力強大的長短槍，吳姓主嫌逃亡3天，今（8）日落網，警方發現吳嫌右小腿有傷口，詢問後才知當天警方開槍子彈貫穿車門打中，子彈卡在裡面，警方不敢大意將他送醫救治。

5日上午7點多正值上班交通尖峰時間，2名麥寮分駐所員警執行巡邏勤務，行經台17線、中山路口，發現一輛銀色休旅車形跡可疑，欲上前盤查，沒想到車內人員拒絕配合，猛踩油門要逃離。

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據指出，員警大聲喝止，駕駛不理會加速直行，甚至欲衝撞員警，避免發生危險，員警對空鳴槍示警，車輛沒有減速，員警朝車輪射擊，總計開了7槍。

台西警分局經過1個多小時查緝，在距離事發地點約5公里農舍前攔阻到一輛疑似接應的車輛，並陸續逮捕2名嫌犯，拒檢車輛及駕駛逃逸無蹤，警方全力緝捕，今天凌晨3點多在台西鄉牛厝村一帶查獲50多歲吳嫌。

據指出，吳嫌因借貸與友人發生糾紛，害怕被襲，向已故友人取得4支長短槍在車上防身。吳嫌落網後，警方發現他腳上疑有槍傷，推測可能是當天員警開槍攔阻時子彈貫穿車門，並卡在吳嫌的右小腿，逃亡期間忍痛不敢就醫，警方將再進一步比對釐清。

警方將吳嫌送醫救治，全案依違反槍砲彈藥管制條例和妨害公務移送法辦。

台西警分局員警開槍攔阻，有一發子彈貫穿車門。（台西警分局提供）

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