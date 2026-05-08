基隆女撞2車肇逃硬跑2公里 鋼圈摩擦火燒車！挨罰駕照沒了

基隆市暖暖區東碇路今天上午發生火燒車事故，警方調查蕭姓女駕駛在擦撞路旁2輛轎車後逃逸，疑因右前輪嚴重摩擦引發火燒車。（記者林嘉東攝）

基隆市暖暖區東碇路今天上午發生火燒車事故，火勢迅速撲滅，無人受困受傷，不過，警方查出火燒車前，51歲蕭姓女子駕車擦撞路旁2輛轎車，肇事逃逸2公里後，疑因右前輪嚴重摩擦，引發火燒車；警方調查後，將蕭女依違反道路交通管理處罰條例吊扣駕照，與開給她最重3000元罰單。

警方調查，蕭姓女子上午9時許駕車行經東碇路200號時，先擦撞路旁1輛計程車後，再擦撞另1輛轎車，蕭女不顧右前車體受損、右前輪破掉，硬開了約2公里至東碇路718號前，車頭突然竄出大量濃煙與火舌，嚇到停在路旁後，下車報警。

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基隆市消防局暖暖分隊趕往救援時，車頭已竄出火舌，陷入火海，消防隊員立即佈放水線灌救，3分鐘後控制火勢；火調人員勘查後發現，肇事車輛的右前輪胎只剩鋼圈，傳動軸也已脫落，研判碰撞後導致右側車輪嚴重摩擦，進而引發火燒車。

警方趕抵後，隨後對蕭女進行酒測，測得酒測為0，施以毒品唾液快篩結果也呈陰性反應，排除酒駕或毒駕可能；由於蕭女連撞2車時，未報警停留現場，反駕車駛離，除通知兩名遭擦撞的車主到場協議賠償外，因蕭女肇事逃逸未致人受傷，將蕭女依違反道路交通管理處罰條例62條，開給蕭女一張吊扣駕照1個月以上3月以下，1000元以上3000元下罰單。

蕭女駕車連撞2車後，硬開約2公里，右前輪胎嚴重摩擦只剩鋼圈，傳動軸也已脫落，引發火燒車。（記者林嘉東翻攝）

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