年底縣市長大選首宗選舉賭盤起訴 疑操作預測平台賠率介選

境外區塊鏈預測平台「Polymarket 」網頁，針對年底地方公職人員選舉結果進行下注賭博。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署查獲民眾利用境外區塊鏈預測平台「Polymarket 」，針對年底地方公職人員選舉結果進行下注賭博，賭客可操作對賭賠率，影響選民投票意向，進而操控選舉結果，檢方起訴偽裝日本IP位址的林姓男子，下注金2.3萬餘元，全案擴大偵辦中。

橋頭地檢署檢察長郭景東對此案高度重視，指派主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮桃園市政府警察局深入追查，搜索查獲被告林男涉犯公職人員選舉罷免法及刑法賭博等罪嫌起公訴，為今年查察賄選工作首件起訴之選舉賭盤案件。

請繼續往下閱讀...

經查，林男4月間在其高雄市鳥松區住處，以 Nord VPN 虛擬私人網路偽裝日本地區 IP位址，登入境外預測市場平台「 Polymarket 」網站，並以其申設MetaMask虛擬錢包及MAX交易所帳號，陸續購買USDC（美元穩定幣）共計 9,245.01 枚，作為下注資金。

林4月12日至 14 日期間，針對「 2026Taiwanese Local Elections Party Winner 2026台灣地方選舉：哪個政黨獲得最多席次） 」之賭盤下注，分別投注「國民黨 YES 」及「民進黨 NO 」等選項，共計下注742.9629 枚USDC ，折合新臺幣約 2萬3457元，警方另 於4月23日查扣746.79 枚 USDC，轉入資產監管平台錢包保管。

檢方指出，部分境外平台利用去中心化、匿名性及跨境流通等特性，成為新型態選舉賭盤及非法介選工具，此類賭盤藉由市場交易及賠率波動，易造成選民對選情之錯誤認知，進而影響投票判斷，對選舉公平性及民主秩序危害甚鉅，將嚴查利用虛擬貨幣、區塊鏈平台及境外網站從事選舉賭盤等不法行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法