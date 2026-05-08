台南惡保母虐嬰再追出4童受害 倒吊拋摔、重撞地墊16次

台南鄭、張兩女涉凌虐五名托育幼童。11月大的嬰兒受虐腦出血重傷，四童遭倒吊重摔。檢方依妨害幼童發育罪將兩人起訴。（記者王捷攝）

台南麻豆爆發托育虐童案，鄭姓與張姓托女育員對11個月大的嬰兒施虐，導致腦出血、腦水腫重傷，台南地檢署再查出兩人另對4名幼童施暴，其中包含幼童丟高、在空中翻一圈，並任其重摔，檢察官怒批「粗暴不仁」，依妨害幼童發育罪嫌起訴、羈押獲准，並建請法院分論併罰。

婦幼保護專組檢察官董和平在去年底獲報，11個月大嬰兒遭虐，導致腦出血與腦水腫重傷，當天檢警徹夜追查，發現經營居家托育的鄭女與受僱的張女涉嫌重大，而且還企圖刪除監視器滅證，隨即拘提聲押獲准。

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檢警團隊後續過濾扣案監視器，進一步分析出49段暴力畫面。經勘驗影像並傳訊家長，確認兩人另對4名未滿2歲幼童反覆施虐。

依起訴書記載，2名保母對未滿2歲幼童的施暴行徑極具危險性，完全無視幼童身體發育尚未成熟。最嚴重者，包含鄭女抓住幼童雙腳抬起，以倒吊姿勢拉高並在空中翻轉一圈，任其跌落導致頭部重摔地墊。

此外，鄭女僅為迫使幼童保持坐姿，竟抓住其雙臂大力扯動，讓幼童身體懸空後再重撞地墊，反覆次數高達15至16次。誇張行徑還包括，用腳猛力踩踏幼童腹部、將幼童抓舉拋摔至1公尺外，以及張女刻意推壓幼童頭部撞擊牆壁等，這些反覆針對頭頸與胸腹等重要器官的物理攻擊，檢察官認為客觀上已對幼童的生命安全與身心發育構成嚴重危害。

另外，檢方還查出，鄭女曾向張女表示幼童不乖可施以毆打，兩人具犯意聯絡屬共同正犯；案發後，有家長指控幼童出現不明瘀青等傷害，但經就醫檢傷未見明顯外傷，且無其他補強證據，基於罪疑唯輕原則難論傷害罪責，此部分與起訴的凌虐犯行屬接續犯關係，依法不另為不起訴處分。

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