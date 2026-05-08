為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    黃帝穎轟陳宏達「最沒資格談政治中立」 翻特偵組舊帳

    2026/05/08 15:12 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    現任檢察總長邢泰釗任期將屆，總統賴清德3月咨請立法院行使新任檢察總長徐錫祥之人事同意權；立法院院會日前記名表決，全案因在野立委人數優勢否決遭封殺，高檢署主任檢察官陳宏達先前就曾在公聽會中直言，徐歷練有斷層、升遷路徑過快，實戰歷練仍待檢驗。對此，律師黃帝穎表示，陳宏達曾任黃世銘的特偵組發言人，最沒資格貼別人政治標籤，三則陳宏達攻擊檢察總長提名人新聞，政治操作毫不避諱。

    黃帝穎在臉書PO文表示，陳宏達曾任黃世銘的特偵組發言人，最沒資格貼別人政治標籤，三則陳宏達攻擊檢察總長提名人新聞，政治操作毫不避諱「陳宏達揭檢察權最大危機：把『政治期待』誤認為犯罪事實」、「提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：『政檢兩棲』人民不再信任司法」、遭立院否決！徐錫祥明起代理檢察總長 陳宏達：不宜權宜安排」

    黃帝穎指出，陳宏達是黃世銘的特偵組發言人，當年連辦扁案的新聞稿都配合黃世銘臨時改稿，陳宏達最沒資格貼現任檢察總長及總長提名人「政治標籤」，2012年，特偵組發言人陳宏達召開記者會說明扁遭起訴案情時，檢察總長黃世銘突然致電給陳宏達，原本剛發給記者的新聞稿隨即被回收，並修改重印，究竟黃世銘要求更改哪些內容？陳宏達只說，總長看新聞稿非常仔細，看到內容有小瑕疵就要求更改，並未透露哪些部分遭修改，在場記者無不一頭霧水。

    黃帝穎直言，黃世銘配合馬英九發動馬王政爭，在立法院留下名言，黃世銘說「我的特偵組」，黃世銘洩漏偵查中秘密，遭高院判決認定三個洩密罪定讞，陳宏達曾是「黃世銘的特偵組」發言人，當年辦扁案還在記者會現場配合黃世銘改新聞稿，凡走過必留下痕跡，陳宏達最沒資格貼別人「政治標籤」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播