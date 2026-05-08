黃帝穎轟陳宏達「最沒資格談政治中立」 翻特偵組舊帳

律師黃帝穎。（資料照）

現任檢察總長邢泰釗任期將屆，總統賴清德3月咨請立法院行使新任檢察總長徐錫祥之人事同意權；立法院院會日前記名表決，全案因在野立委人數優勢否決遭封殺，高檢署主任檢察官陳宏達先前就曾在公聽會中直言，徐歷練有斷層、升遷路徑過快，實戰歷練仍待檢驗。對此，律師黃帝穎表示，陳宏達曾任黃世銘的特偵組發言人，最沒資格貼別人政治標籤，三則陳宏達攻擊檢察總長提名人新聞，政治操作毫不避諱。

黃帝穎在臉書PO文表示，陳宏達曾任黃世銘的特偵組發言人，最沒資格貼別人政治標籤，三則陳宏達攻擊檢察總長提名人新聞，政治操作毫不避諱「陳宏達揭檢察權最大危機：把『政治期待』誤認為犯罪事實」、「提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：『政檢兩棲』人民不再信任司法」、遭立院否決！徐錫祥明起代理檢察總長 陳宏達：不宜權宜安排」

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黃帝穎指出，陳宏達是黃世銘的特偵組發言人，當年連辦扁案的新聞稿都配合黃世銘臨時改稿，陳宏達最沒資格貼現任檢察總長及總長提名人「政治標籤」，2012年，特偵組發言人陳宏達召開記者會說明扁遭起訴案情時，檢察總長黃世銘突然致電給陳宏達，原本剛發給記者的新聞稿隨即被回收，並修改重印，究竟黃世銘要求更改哪些內容？陳宏達只說，總長看新聞稿非常仔細，看到內容有小瑕疵就要求更改，並未透露哪些部分遭修改，在場記者無不一頭霧水。

黃帝穎直言，黃世銘配合馬英九發動馬王政爭，在立法院留下名言，黃世銘說「我的特偵組」，黃世銘洩漏偵查中秘密，遭高院判決認定三個洩密罪定讞，陳宏達曾是「黃世銘的特偵組」發言人，當年辦扁案還在記者會現場配合黃世銘改新聞稿，凡走過必留下痕跡，陳宏達最沒資格貼別人「政治標籤」。

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