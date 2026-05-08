獨家》診間裝監視器是「常態」？業者為「自保」犧牲病患隱私掀討論

醫美診所偷拍風波持續延燒，愛爾麗診所被警方扣回監視器、主機，經調查，都是能夠連線手機並遠端監控。有業者私下向警方表示，其實市面上「絕大部分」醫美診所都在診間裝設監視器，主要功用為「自保」，只是消費者完全不知情。（資料照）

醫美診所偷拍風波持續延燒，愛爾麗診所被警方扣回監視器、主機，經調查，都是能夠連線手機並遠端監控。有業者私下向警方表示，其實市面上「絕大部分」醫美診所都在診間裝設監視器，主要功用為「自保」，只是消費者完全不知情。

據悉，警方扣回的「煙霧偵測器」外型的監視器、主機等與市面上監視系統無異，均能連線手機，用App進行實時操控。警方私下詢問相關業者，得到令人驚訝的答案，原來醫美業界在診間裝設監視器竟然是「常態」。

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有業者向警方私下透露，診間裝設監視器的主要目的是為了避免「醫療糾紛」。在必要時能夠查看當下醫師是否有失誤，甚至能就監視影像內容，想方設法進行掩蓋。

醫美診所監視器密度這麼高還有第二個原因，那就是防止員工「監守自盜」。由於醫美診所醫材、藥品單價較高，擔心遭竊，故診所內監視器密度高能夠讓員工警惕，預防不必要的損失。

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