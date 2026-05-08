中壢警方破獲毒品分裝場 查獲衝鋒槍、大批喪屍煙彈與原料

警方以優勢警力攻堅，查獲林姓男子等人。（圖由警方提供）

37歲林姓男子涉嫌販毒，還在新竹縣湖口鄉一帶擁槍自重，桃園市中壢警分局掌握情資，昨天（7日）上午以優勢警力攻堅，逮回林男與同夥31歲葉姓女子、39歲鄧姓男子，查獲改造衝鋒槍1把、價值約110萬元的毒品安非他命與依托咪酯粉末等。

警方接獲情資後，長期派員跟監蒐證，掌握林男藏身新竹湖口還將長嶺路住處當成依托咪酯毒品分裝場，7日上午10點，中壢警分局結合桃園市政府警察局保安警察大隊、新竹縣政府警察局新湖警分局，動員超過20名警力攻堅、搜索，查獲林男與同夥共3人。

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林男等人持有的改造衝鋒槍1把、子彈10發，以及毒品安非他命、依托咪酯粉末、依托咪酯煙油與電子霧化器、加熱器、針筒、分裝袋、電子磅秤等，全被警方查扣，警方說，林男等人已製成許多依托咪酯煙彈，加上半成品、相關原料，毛重超過220公克，粗估共可製成約550顆煙彈，黑市價值約110萬元，若流入市面恐危害數百人次；警方訊後已依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男等3人送辦，後續還要循毒品上下游追查。

警方查獲林姓男子持有的改造衝鋒槍。（圖由警方提供）

警方查獲林姓男子持有的改造衝鋒槍。（圖由警方提供）

警方查獲依托咪酯煙彈與相關原料。（圖由警方提供）

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