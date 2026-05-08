與中國近在咫尺有逃亡之虞 金門男酒駕撞死幼教師裁定延押

金門縣環島北路去年發生死亡車禍，造成1死2傷，肇事車輛四輪朝天；金門地方法院對肇事的張男裁定延押2個月。（金門警方提供）

金門張姓男子去年10月酒駕累犯撞死女幼教師，金門地方檢察署依公共危險罪提起公訴，張男羈押中；由於羈押即將到期，金門地方法院依法對張男訊問後，以金門距中國廈門市等地僅咫尺之間，張男可能偷渡至中國，有逃亡之虞，裁定5月12日起延押2月，並禁止接見、通信及受授物件。

刑事訴訟法規定，羈押的期限，偵查中不得逾2個月，審判中不得逾3月，但有繼續羈押的必要，得於期間未滿前由法院訊問被告後，裁定延長。

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張男因公共危險案經檢察官提起公訴，金門地方法院訊問後坦承犯行，地院審酌相關事證，認張男犯罪嫌疑重大，今年2月12日裁定執行羈押，並禁止接見、通信及收授物件在案。

金門地方法院4月17日針對應否延長羈押訊問張男，依據被告自白、證人證述及相關事證，認為張男罪嫌重大，羈押原因仍存在。

地院認為，張男犯後第一時間就採取迴避模式，且有多次通緝紀錄，有逃避追訴及執行的高度可能，顯有逃亡事實。另外，金門距離中國廈門市、泉州市、漳州市等城市均僅咫尺之間，縱使張男不透過金門與中國小三通，也可利用船舶走私離開金門島，足徵張男有多樣方式得以偷渡至中國，有事實或有相當理由足認有逃亡之虞。

地院指出，張男案發後透過親人接送至女友住處，親人及女友都是此案重要證人，關乎張男案發後行蹤及是否有滅證行為，且可能還有相關證人，張男仍存有湮滅證據或勾串以脫免重罪之虞。

地院指出，張男犯罪情節很嚴重，明顯漠視社會大眾安全，已涉及剝奪他人生命法益的嚴重犯罪，對社會治安影響重大，刑事訴訟法所列具保、責付、限制住居、科技監控及其他適當之替代手段，均不足以控管被告逃亡之虞及勾串、滅證的風險，非予羈押，不足以保全案件審判的進行，有繼續羈押的必要。

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金門縣去年發生死亡車禍，金門地方法院對肇事的張男作出延押2個月處分。（記者吳正庭攝）

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