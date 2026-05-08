為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    失智老婦北上探子迷途誤闖國道 警即刻救援助返家

    2026/05/08 14:19 記者劉慶侯／台北報導
    北市大同分局員警護送林姓婦人返所休息。（記者劉慶侯翻攝）

    北市大同分局員警護送林姓婦人返所休息。（記者劉慶侯翻攝）

    家住台南的75歲林姓老嫗，搭客運北上要到新北市探訪兒子，但中途疑似失智症發作導致迷途，出現在台北市重慶北路交流道匝口。大同分局據報迅速將在車流中援慢穿梭的對方救出，幾經周折查到她的家人，安全送返和家中團聚。

    北市警大同分局重慶北路派出所所長何彥鋒、警員黃育薰，是前日擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有婦人走上重慶北路交流道，險象環生，疑似迷途需要協助。

    警力馳赴現場見林婦步履蹣跚，穿梭於車陣中，為避免林婦在路上徘徊，最後癱坐在匝道口護欄旁，眼神徬徨、疑似患有失智症。

    警方為發生車禍意外，立即趨前一邊安撫焦慮情緒，一邊檢視婦人身上有無家屬聯絡方式或是防走失手環等物品，經詢問婦人尚能表達身分資料，警方利用警勤系統多方比對、查證資料後，順利確認該75歲的林姓婦人。

    警方查出林婦是新北市三重分局所通報的失蹤人口。因林婦患有失智症，自台南市搭乘客運北上欲前往位於新北市三重區的兒子住家，不知何故於桃園市區客運站轉乘時與家人失去聯繫。

    何等二員立即將林婦帶返所內歇息，提供飲食充飢，並聯繫家屬到所。家屬到場對於員警在危急時刻即時發現失智母親及提供暖心照護，表達萬分謝意，才能讓母親平安返家。

    警方表示，民眾家中如有年邁或失智長者，應多予關心，避免獨自外出行走，可佩戴印有聯絡方式的手環、名牌等，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方發現時能於第一時間確認長者身分，讓迷途長者能儘速找到平安返家之路。

    重慶北路派出所所長何彥鋒（左）、警員黃育薰（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    重慶北路派出所所長何彥鋒（左）、警員黃育薰（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播