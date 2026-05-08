失智老婦北上探子迷途誤闖國道 警即刻救援助返家

北市大同分局員警護送林姓婦人返所休息。（記者劉慶侯翻攝）

家住台南的75歲林姓老嫗，搭客運北上要到新北市探訪兒子，但中途疑似失智症發作導致迷途，出現在台北市重慶北路交流道匝口。大同分局據報迅速將在車流中援慢穿梭的對方救出，幾經周折查到她的家人，安全送返和家中團聚。

北市警大同分局重慶北路派出所所長何彥鋒、警員黃育薰，是前日擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有婦人走上重慶北路交流道，險象環生，疑似迷途需要協助。

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警力馳赴現場見林婦步履蹣跚，穿梭於車陣中，為避免林婦在路上徘徊，最後癱坐在匝道口護欄旁，眼神徬徨、疑似患有失智症。

警方為發生車禍意外，立即趨前一邊安撫焦慮情緒，一邊檢視婦人身上有無家屬聯絡方式或是防走失手環等物品，經詢問婦人尚能表達身分資料，警方利用警勤系統多方比對、查證資料後，順利確認該75歲的林姓婦人。

警方查出林婦是新北市三重分局所通報的失蹤人口。因林婦患有失智症，自台南市搭乘客運北上欲前往位於新北市三重區的兒子住家，不知何故於桃園市區客運站轉乘時與家人失去聯繫。

何等二員立即將林婦帶返所內歇息，提供飲食充飢，並聯繫家屬到所。家屬到場對於員警在危急時刻即時發現失智母親及提供暖心照護，表達萬分謝意，才能讓母親平安返家。

警方表示，民眾家中如有年邁或失智長者，應多予關心，避免獨自外出行走，可佩戴印有聯絡方式的手環、名牌等，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方發現時能於第一時間確認長者身分，讓迷途長者能儘速找到平安返家之路。

重慶北路派出所所長何彥鋒（左）、警員黃育薰（右）。（記者劉慶侯翻攝）

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