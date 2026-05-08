孩子躺機車後座睡整路 全網心驚膽跳： 阿彌陀佛！

孩子在機車後座躺著睡整路，被路人PO上網。（取自臉書）

今有民眾於社群平台臉書貼文反映，一名孩童乘坐機車時，疑似因疲倦竟直接躺臥於機車後座，畫面曝光後引發網友熱議，認為行為相當危險，高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所獲悉後，立即主動查處並通知車主到案說明，連吃2罰單！

經警方了解，蔡姓男子於昨（7）日17時30分許騎乘機車接送孩童返家途中，因孩童一時想睡覺，才會出現躺臥於機車後座情形。蔡男表示事後已檢討孩童不當行為，並坦承未妥善注意乘坐安全。

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警方指出，該行為不僅容易影響駕駛平衡，孩童若因車輛晃動、煞車或突發狀況跌落，恐造成嚴重傷害，已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者」，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰及同條第6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處駕駛人500元罰鍰。

鳳山分局呼籲，家長騎乘機車載送孩童時，應隨時注意乘坐姿勢及安全狀況，切勿讓孩童於車上嬉戲、側坐、站立或躺臥，以免發生危險；如孩童疲倦，應適時停靠安全處所休息。

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