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    狼跡天涯！北市知名咖啡廳負責人偷拍逾10年 國內外都有受害人

    2026/05/08 13:38 記者翁靖祐／台北報導
    位於台北市大同區的仟日咖啡廳負責人徐維隆以偽裝成芳香劑、電動刮鬍刀的微型攝影機偷拍女性如廁、洗澡及更衣畫面。士林地檢署近日偵結此案，依照妨害性隱私等罪起訴徐。（資料照）

    位於台北市大同區的仟日咖啡廳負責人徐維隆以偽裝成芳香劑、電動刮鬍刀的微型攝影機偷拍女性如廁、洗澡及更衣畫面。士林地檢署近日偵結此案，依照妨害性隱私等罪起訴徐。（資料照）

    位於台北市大同區的仟日咖啡廳負責人徐維隆以偽裝成芳香劑、電動刮鬍刀的微型攝影機偷拍女性如廁、洗澡及更衣畫面，犯案地點除了咖啡廳外，更包含其位於三重的租屋處以及花蓮、台東等地的民宿，甚至連南韓、日本的女性都不放過，且徐的犯案時間橫跨10年之久。士林地檢署近日偵結此案，依照妨害性隱私等罪起訴徐。

    徐透過罐狀芳香劑、電動刮鬍刀外觀且具錄影功能之微型攝影機，進行偷拍行為，被害人幾乎無法察覺其惡劣行徑。而徐的犯案地點除了咖啡廳外，更包含高雄、花蓮、台東等民宿，以及其位於三重的租屋處。

    其中檢警調查到最早的偷拍檔案，更是早在2016年就已經開始，偷拍內容中包含被害人洗澡時正面裸體、如廁影片、更衣影片等，被害女性更是至少有20人。

    誇張的是，徐的偷拍足跡甚至延伸至國外，其中包含2014年2015年間，其遠赴日本東京、南韓首爾時，仍不改惡習偷拍他人洗澡時的裸體影片，並將影片帶回國內以後，上傳至Google Drive等雲端硬碟備份以利其保存。

    檢方近日偵結，依法提起公訴，並建請法院沒本案所扣押的Apple IPHONE 16手機1支、Apple iPad Air5、ASUS筆記型電腦各1台、1TB外接硬碟1顆、32GB記憶卡2張、64GB記憶卡1張。

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