台中消防秀硬實力 搜救犬「瓦礫堆搜索」成焦點

台中市議員參訪搜救犬隊。（消防局提供）

台中市消防局今（8）日舉辦特搜救援能力展示活動，邀請市議會多位議員參訪，完整呈現面對重大災害時的實力，只見一聲令下，搜救犬立刻衝向模擬災區，在瓦礫堆間來回穿梭，不到片刻便精準鎖定受困者位置，隨即大聲吠叫示警，讓參訪議員印象深刻。

此次參訪由警消環衛委員會召集人蕭隆澤，議員林德宇、李天生、羅永珍及市府相關局處一同到場，深入了解消防局特搜大隊平時訓練成果與災害應變整備。

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首先登場的是「精準服從展演」，搜救犬在領犬員指令下，無論是坐下、等待、前進或回應指令，都展現高度紀律與默契，讓人看見平日訓練的扎實成果，接著進行「瓦礫堆搜索演練」更讓現場氣氛瞬間緊張，模擬地震災害現場中有人受困，搜救犬迅速投入搜索，憑藉敏銳嗅覺成功定位目標，專業表現贏得滿場掌聲。

不少議員也親自與搜救犬互動，近距離了解這群「毛英雄」的訓練日常，對牠們在第一線救災中的重要角色留下深刻印象；消防局長孫福佑表示，台中市搜救犬隊自2018年成立以來，長期投入各項重大災害搜救任務，不僅參與國內大型災害應變，也曾投入國際救援行動，累積豐富實戰經驗，已成為中部地區不可或缺的重要救援力量。

除了搜救犬隊外，消防局也同步展示無人機、雷達生命探測器及影音生命探測設備等高科技搜救裝備，可協助搜救人員在複雜災區快速掌握生命跡象，大幅提升搜索效率與現場安全。

議員與搜救犬近距離互動。（消防局提供）

消防局同步展示無人機、雷達生命探測器等高科技搜救裝備。（消防局提供）

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