AI變造影片帶風向！女大生被塑造成「冷血敗類」律師：夢回媽媽嘴案

有網友疑似為了吸引流量，以AI變造影片，台南警三分局證實影片破綻重重，呼籲切勿轉傳。（記者王捷翻攝）

台南女警鄭詠心車禍案引發社會高度關注，近日網路卻流傳一段疑似肇事女大生「冷血反覆查看車損」的影片，事後被證實為AI變造，背後發布者甚至疑為中國帳號。對此，「巴毛律師」陳宇安感嘆，這簡直是2013年八里雙屍案「媽媽嘴事件」的AI進化版，直呼「一切都沒有改變，只是AI越來越厲害。」

巴毛律師昨天在臉書發文表示，真實影片顯示女大生雖未即時查看女警狀況，但大部分時間是與遊覽車司機爭執，並非謠傳的「反覆查看車損」。此外，網路上還傳出女大生事後「吃火鍋」的傳聞，結果只是一個假帳號留言說有看到她在自己家樓下快樂吃火鍋，完全沒有任何照片、沒說在哪裡、沒說什麼火鍋店，就只說我家樓下火鍋店，甚至還傳成吃拉麵，現在整個帳號也不見了。

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巴毛律師指出，女大生戴口罩去鄭姓女警的告別式，也一堆人穿鑿附會說「眼神看起來好可怕」、「看起來想殺人」，這讓她不禁聯想到2013年的「媽媽嘴事件」。當時老闆呂炳宏曾被兇手謝依涵誣陷為共犯，不僅金紙店稱看到他陪同買銀紙，呂炳宏交保時也被說「殺人了居然交保，臺灣司法已死」，媒體更將其交保時的表情寫成「冷血的微笑」。

巴毛律師認為，女大生當然有錯，但是變造影片、不實謠言要把她塑造成「事後不知悔改還跟同學嘻笑吃火鍋的敗類」形象，最後再來罵司法沒有重判，簡直夢回2013年媽媽嘴案發時間，讓她不禁感嘆，一切都沒有改變，只是AI越來越厲害。

巴毛律師也提到，昨天看到一個變造文件檔案的AI，手寫的照片也能改得看不出來，令她擔憂地說「看來以後照片、影片證據都要先否認形式真正（表示證據可能是偽造），一定要拿出原本才算數，不然就送鑑定！」

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