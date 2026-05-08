碰！鹿港炸雞店疑氣爆 鄰居衝火場救老闆娘

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火，造成店家夫妻都受到燒燙傷。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮鹿和路頂番婆一帶的炸雞店，今天（8日）上午傳出巨響，伴隨著火光產生，疑似瓦斯漏氣造成氣爆，讓店家夫妻都有燒燙傷，所幸沒有生命危險。鄰居聽到「碰」一聲，有人拿滅火器，有人衝進去把炸雞店老闆娘拉出來，有人衝進去滅火，讓意外沒有繼續擴大！

彰化縣第三消防大隊表示，接獲報案前往時，發現鐵皮炸雞攤已經沒有火煙，初步了解是店家煮食不慎所造成，共有兩人送往彰基醫院。64歲女傷者的雙手、右腳背與右臉部，約1度13％燒燙傷，68歲男傷患則是左手、雙腳約1度7％燒燙傷，救護人員到場讓傷者先沖水降溫，再以溼紗布覆蓋，隨即送醫治療。

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鄰居表示，今天一早因為聽到「碰！」很大聲，坐在炸雞店門口的老闆，因為氣爆而跌在地上，附近的人見到火光，立即上前幫忙，早餐店老闆娘衝進去救人，有人幫忙把炸雞店老闆娘拉出來沖水，有人扶起跌在地上的老闆，還有人立刻去拿滅火器來支援，才沒有讓意外釀成更大的災害。

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火，造成店家夫妻都受到燒燙傷。（民眾提供）

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火。（記者劉曉欣攝）

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火。（記者劉曉欣攝）

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火，造成店家夫妻都受到燒燙傷，鄰居都趕來幫忙。（民眾提供）

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火，店家老闆原坐在門口被噴到跌倒。（民眾提供）

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火，鄰居拿滅火器幫忙。（民眾提供）

鹿港頂番婆一帶的炸雞店傳出氣爆起火，老闆娘逃出後沖水降溫。（民眾提供）

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