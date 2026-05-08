公親變事主！情侶不想回家爆口角 超商店員排解反遭揮拳濺血

第一分局民權所副所長黃炳彰說明案情。（警方提供）

台中市西區一間超商7日深夜傳出衝突事件，一對情侶酒後在店內等計程車時，疑因女方不想返家爆發口角，店員見狀上前勸阻並準備報警，反遭男方出手攻擊，造成額頭受傷濺血送醫，警方獲報到場後，除將針對男方涉嫌動手傷人依法調查外，也依職權針對情侶間衝突進行家暴通報。

這起事件發生在7日晚間11時32分，地點位於台中市西區民生北路上的7-ELEVEN奕樂門市，29歲李姓男子與同齡曾姓女友當時正在店內等待計程車，疑因酒後情緒不穩，加上女方不想返家，雙方當場爆發激烈爭執，聲音之大引起店內其他顧客側目。

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37歲李姓男店員見兩人越吵越兇，擔心情況失控，主動上前勸說，希望雙方冷靜，也準備協助報警處理，不料，李男疑不滿店員介入，當場阻止對方報案，雙方隨即發生拉扯衝突，過程中，店員額頭遭揮擊受傷流血，場面一度混亂，店內氣氛緊張。

轄區第一分局獲報後迅速趕抵現場，店員李男額頭受傷，顧客李男則有脖子挫傷，曾姓女子則未受傷；警方表示，目前雙方尚未提出傷害告訴，但已完成相關蒐證，針對顧客李男涉嫌揮拳攻擊店員行為，將進一步調查處理；至於情侶間爭執部分，則依家庭暴力防治相關規定啟動職權通報。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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