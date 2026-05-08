詐團蹲守龍山寺 誆「宮廟大老闆中樂透」騙11人證件牟利遭訴

詐團成員蹲守龍山寺周邊，向民眾誆「宮廟大老闆中樂透」，騙取11人證件牟利。（資料照）

男子李冠諺、黃志農等4人涉嫌在台北市萬華龍山寺周邊，以「宮廟大老闆中樂透發紅包」為由，誘騙民眾交付身分證及健保卡影本，蒐集11人個資後疑用於申辦電子遊戲場會員牟利。台北地檢署偵結，依詐欺取財、違反個資保護法等罪嫌，將4人提起公訴。

檢方調查，被告李冠諺、黃志農與另兩名黃姓、劉姓男子，得知宜蘭縣礁溪鄉某電子遊戲場提供會員申辦優惠後，萌生不法意圖，計畫透過蒐集人頭個資大量申請會員，以獲取不法利益。

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起訴書指出，4人並夥同兩名周姓、黃姓少年，於去年11月2日上午，在台北市萬華區龍山寺周邊街頭向路過民眾佯稱：「宮廟大老闆中樂透，要發放每人1000元紅包，但為避免重複領取，需提供身分證及健保卡影本核對」，企圖藉此降低民眾戒心。

包含周姓、林姓、邱姓等共11名民眾信以為真，陸續交付雙證件供影印。黃姓被告取得資料後，隨即於隔日凌晨攜帶影本前往宜蘭羅東夜市，交付主嫌李冠諺，準備進一步用於申辦會員；直至警方去年11月在宜蘭蘇澳鎮拘提李姓被告到案，並查扣行動電話等相關證物，整起個資詐取及利用行為因此曝光。

檢察官偵查認定，李冠諺等4人行為涉及刑法第339條詐欺得利罪，以及個資保護法、非法蒐集個人資料罪，且屬一行為觸犯數罪名「想像競合犯」，依法應從一重以個資法論處，並以共同正犯提起公訴。

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