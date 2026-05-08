跨越300公里母愛！太麻里婦台中探監懇親卻刁車 警民推車解圍

陳婦探監懇親後返程途中，車子突然故障讓她緊張得不知所措。（民眾提供）

母親節前夕，57歲陳姓婦人從台東太麻里獨自開著22年的老休旅車北上，只為參加台中女子監獄舉辦的母親節懇親會，探望服刑中的女兒，沒想到返程途中，老車突然在烏日區路口熄火拋錨，幸好員警與附近店家合力推車救援，讓她順利脫困，也讓這趟充滿母愛的旅程平安落幕。

陳婦表示，因長期思念女兒，得知監所舉辦母親節懇親活動後，決定親自北上探望，6日凌晨摸黑出門，獨自駕車一路奔波約4個多小時，只希望能在節日前親口向女兒說聲關心，也給對方一點力量。

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未料懇親結束後，她原本打算順道前往探視妹妹，卻在行經烏日區新興路與公園路口時，陪伴多年的老車突然熄火，再怎麼發動都沒有反應，加上當時正值下班尖峰時段，車流量大，後方車輛逐漸回堵，讓她緊張得不知所措。

此時烏日分局烏日派出所員警剛好巡邏經過，發現現場交通異常，立即上前查看，由於故障車輛重達1.5噸，且完全無法發動，員警立刻分工處理，一人負責交通疏導，另一人則向附近熱心店家尋求協助，在眾人齊心合力下，大家頂著車流壓力，合力將休旅車慢慢推移至路旁安全處，成功化解危機。

陳婦脫困後紅了眼眶，頻頻向警方與協助的民眾道謝，直說：「在最無助的時候看到警察出現，真的很窩心，也很感動。」熱心協助的店家也表示，看到警方積極處理、主動幫忙，讓人感受到真正的「人民保母」精神。

員警與熱心民眾聯手推車解圍。（民眾提供）

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