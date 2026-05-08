麥寮前鄉長蔡長昆勒索綠能業者撈320萬 判刑5年6月定讞

無黨籍雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆坦承犯行並繳回全部犯罪所得，一審被判刑5年半，褫奪公權4年，全案上訴至最高法院後被駁回，全案定讞。（資料照）

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆2020年任職期間，疑似向達德能源集團勒索320萬元，一審依照貪污罪藉勢藉端勒索財物罪判處5年6月、褫奪公權4年。蔡認為量刑過重，提出上訴後遭到二審法院駁回。案再上訴至三審以後，最高法院駁回，全案定讞。

蔡長昆知道德國達德集團的創維公司將在鄉內開發陸域風電，認為風力發電工程利益龐大，為謀取私利，利用鄉長職務發文責令創維公司停工，或以鄉長角色，以替鄉民爭取回饋金、賠償金而發動抗爭；蔡的友人、白手套陳英南則居中展示他與蔡長昆關係，表明能左右蔡的決定，進而勒索達德集團要給「定作管路工程」利益，但因陳不符承包條件而未取得承攬工程。

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達德能源公司前董事長王雲怡擔心，如停工1個月成本損害將超過4300萬元，因而透過雲林縣前議長沈宗隆邀蔡長昆見面解決問題，蔡要求在麥寮鄉即將設置的8支風機，以每支40萬元計價共320萬元，雙方達成協議後並交付款項。

一審考量蔡偵查過程坦承犯行，並繳回全數犯罪所得，故依藉勢藉端勒索財物罪處蔡5年6月，褫奪公權4年。蔡認為量刑過重，提出上訴，但二審認為判決並無違誤，駁回上訴。案件上訴至三審以後，最高法院認為原判決並無違誤，故駁回上訴，並通知檢方啟動防逃機制，全案定讞，蔡確定須入監服刑。

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