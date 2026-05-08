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    首頁 > 社會

    愛爾麗涉偷拍 高雄2地檢出動同步搜索

    2026/05/08 11:29 記者黃佳琳／高雄報導
    知名醫美龍頭「愛爾麗」集團驚爆大規模偷拍醜聞，高雄兩地檢聯手前往搜索。（記者黃佳琳攝）

    知名醫美龍頭「愛爾麗」集團驚爆大規模偷拍醜聞，高雄兩地檢聯手前往搜索。（記者黃佳琳攝）

    知名醫美龍頭「愛爾麗」集團驚爆大規模偷拍醜聞，案情如雪球般愈滾愈大！高雄、橋頭兩地檢署今（8）日上午聯合出擊，由檢察官指揮警力，針對愛爾麗位於高雄的中山店、博愛店同步發動搜索。檢警懷疑業者涉嫌在高度私密的診療間裝設偽裝成「煙霧偵測器」的針孔攝影機，侵害消費者隱私，全案正朝妨害秘密罪及《醫療法》深入追查。

    據悉，此案原由新北檢偵辦，並已將集團總裁常如山、張姓特助及設備廠商等3人聲押禁見獲准，但高雄市衛生局日前突擊稽查中山店時，也發現診療間天花板有明顯的監視器移除痕跡，疑似在醜聞爆發後緊急拆除以湮滅證據。

    雄檢與橋檢對此高度重視，立即加入偵辦行列，調查業者是否涉及串滅證。檢警發現，愛爾麗涉嫌在多間分店美容床正上方安裝監控設備，行徑極為大膽，目前全案已積極偵辦，業者除面臨刑責，衛生局也將依《醫療法》最高裁處25萬元罰鍰。

    知名醫美龍頭「愛爾麗」集團驚爆大規模偷拍醜聞，高雄兩地檢聯手前往搜索。（記者黃佳琳攝）

    知名醫美龍頭「愛爾麗」集團驚爆大規模偷拍醜聞，高雄兩地檢聯手前往搜索。（記者黃佳琳攝）

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