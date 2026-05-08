台中北區下班尖峰驚魂！8旬阿伯開賓士暴衝 追撞機車波及特斯拉釀2傷

賓士車先追撞機車後再波及特斯拉。（民眾提供）

台中市北區台灣大道與博館東街口，7日傍晚下班尖峰時段突然傳出猛烈撞擊聲，原本壅塞車流瞬間停滯，路口一輛賓士轎車突然失控，追撞前方停等紅燈的雙載機車，強大衝擊力道再將機車往前推撞一輛特斯拉，形成驚險3車連環撞，造成2輕傷，讓民眾嚇得紛紛側目。

從現場畫面可見，賓士停在路中央，車頭明顯受損，前方白色特斯拉也受到波及，機車則倒在兩車之間，零件散落一地，由於正值下班車流高峰，事故一度造成後方車潮回堵，不少駕駛只能放慢車速，小心繞行。

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經查，當時80歲邱姓阿伯駕駛賓士，沿博館東街往台灣大道方向行駛，準備通過路口時，自述車輛突然暴衝，來不及反應，直接撞上前方停等紅燈的機車，再波及前方由32歲謝姓男子駕駛的特斯拉。

至於遭撞的機車由42歲廖姓男子騎乘，後方還載著15歲少年，兩人因撞擊造成四肢擦挫傷，所幸經送醫治療後均無生命危險，警方到場後迅速疏導交通，並對現場駕駛進行酒測，確認皆無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，警方也提醒，行經路口及車流密集路段時，務必保持安全距離並隨時注意前方動態，避免類似事故再次發生。

第二分局交通分隊小隊長許永昌說明車禍經過。（警方提供）

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