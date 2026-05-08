詐團踢鐵板！台中女Threads求職察覺有異 上工前「這動作」倒賺2千元

陳小姐（右）險些淪為詐騙車手，透過市議員謝志忠報案。（記者張軒哲攝）

小心網路求職詐騙！台中市豐原區34歲陳小姐失業半年，因負債百萬，急於工作還債，她日前在Threads上看到求職訊息，內容為代買、跑腿等外務工作，標榜月薪42000元，原以為是一般輕鬆打工機會，所幸陳小姐在首次上工前察覺異常，透過市議員謝志忠報警，避免淪為詐騙車手，「還賺了2千元」。

陳小姐今日表示，自己大學就讀設計領域，畢業後擔任過門市與倉管人員，已失業半年，日前Threads上看到求職訊息，內容為代買、跑腿等外務工作，標榜月薪42000元、另有全勤獎金3000元，都比自己以往不到3萬元的薪資優渥，留言與對方聯繫，但對方都是透過網路訊息，並無實際面試，讓她起疑。

請繼續往下閱讀...

陳小姐說，第一次上工前，對方要她買東西送到台中高鐵，她表明沒錢，對方還先匯款2千元，但她察覺有異，趕緊向謝志忠陳情，所幸沒破財，還賺了2千元。謝志忠請豐原分局警方到場了解，認為是網路詐騙，一行人依約至台中高鐵，但並未查獲詐騙集團成員，對方在Threads的帳號也被檢舉，目前已經消失。

警方呼籲，詐騙集團常以「高薪、免經驗」等話術誘騙求職者，實則誘騙擔任車手從事提領或轉交贓款等不法行為，民眾求職應透過合法、有信譽的平台，不要在社群私下交易，對於要求提供帳戶、提款卡或代收款項等情形務必提高警覺，以免誤入詐騙陷阱而觸法。（12:17更新）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳小姐在Threads上看到求職訊息，工作輕鬆，薪資優渥。（市議員謝志忠服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法