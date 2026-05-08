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    又見毒駕闖禍！路邊起步左切未禮讓 嘉市1女乘客傷重搶救中

    2026/05/08 11:41 記者丁偉杰／嘉義報導
    吳姓男子毒駕肇事，所駕駛白色轎車直衝道路中央安全島，車頭受損。（警方提供）

    吳姓男子毒駕肇事，所駕駛白色轎車直衝道路中央安全島，車頭受損。（警方提供）

    又見毒駕闖禍，36歲吳姓男子毒駕上路，今天凌晨零時許駕駛白色轎車行經嘉市新民路與徐州五街口時，疑起步未禮讓後方來車黑色轎車，致發生碰撞事故，造成黑色轎車黃姓男駕駛與蘇姓女乘客受傷，蘇女傷重送醫，與死神拔河。

    警方表示，吳男、黃男經檢測均無酒駕情事，經實施唾液快篩，吳男呈安非他命、愷他命及卡西酮等毒品陽性反應，吳男依規帶返所同意採尿送驗，警訊後依涉嫌毒品、公共危險、過失傷害案等罪嫌移送地檢署。

    警方調查，車禍發生於今天凌晨零時55分左右，吳男駕駛白色轎車由新民路邊起步向左切出欲左轉仁愛路，與黃男駕駛黑色轎車直行於新民路北往南方向發生碰撞。

    由於撞擊力道大，吳男白色轎車直衝道路中央安全島，車頭受損，吳男未受傷，黃男黑色轎車遭撞後，造成黃男左手骨裂，乘客蘇女（30歲）頭部受創現場無呼吸心跳，救護車將2人緊急送至嘉義基督教醫院救治，蘇女經搶救恢復呼吸心跳。

    嘉基表示，蘇女到院時身體多處鈍、外傷，呼吸心跳停止，經急救後，配合家屬要求已轉往林口長庚醫院治療。

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    吳男白色轎車疑起步未禮讓後方來車黃男黑色轎車，致發生碰撞事故。（警方提供）

    吳男白色轎車疑起步未禮讓後方來車黃男黑色轎車，致發生碰撞事故。（警方提供）

    嘉市新民路與徐州五街口今天凌晨發生毒駕車禍。（警方提供）

    嘉市新民路與徐州五街口今天凌晨發生毒駕車禍。（警方提供）

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