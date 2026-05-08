基隆度天宮捐500萬消防車 專治鋰電池火災還能穿梭巷弄、空中滅火

基隆市八斗子度天宮主委黃明和捐贈造價500萬元的新式消防車給基隆市消防局，副市長則邱佩琳代表受贈。 （記者林嘉東翻攝）

基隆八斗子知名信仰中心度天宮再傳善舉。為了因應電動車與鋰電池普及帶來的火災風險，基隆市八斗子度天宮今天（8日）上午在宮內廣場舉行捐贈儀式，將1輛配備先進泡沫系統與滅火無人機的500萬元新式小型消防車捐贈給基隆市消防局。基隆市消防局長游家懿表示，這輛救災利器不僅能穿梭狹小巷弄，更可透過無人機從空中精準滅火，為基隆救災戰力注入一劑強心針。

今日上午10時，度天宮主委黃明和帶領管理委員會成員出席捐贈儀式，由基隆市副市長邱佩琳代表受贈，市議員呂美玲、藍敏煌助理、基隆市議會總務主任許雅紋、警義消同仁均到場共襄盛舉。

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消防局災害搶救科指出，電動車、鋰電池及儲能設備日益普及，此類火災具有高熱、燃燒時間長且極易復燃的特性，對消防員是巨大挑戰。本次度天宮捐贈這輛造價500萬元的新式小型泡沫消防車，具備高度機動性，能靈活穿梭巷道，消防車上配置的高效能泡沫系統可迅速覆蓋燃燒表面，隔絕氧氣並有效降溫，對於鋰電池火災具有顯著抑制效果。

此外，這輛新式小型泡沫消防車後艙還整合了「多功能滅火無人機」，當發生高樓火警或現場環境危險時，消防同仁可操作無人機升空，從空中放射泡沫進行火勢壓制，不僅提升救災效率，更重要的是降低了第一線消防同仁暴露於爆炸或有毒氣體等高風險環境的機率。

消防局長游家懿表示，單靠傳統消防人力已難以對付多元的災害型態，必須結合科技設備進行智慧救災；他由衷感謝度天宮長期回饋地方，此次捐贈不僅充實基隆的救災量能，更協力提升城市韌性的具體表現。

度天宮主委黃明和則表示，度天宮秉持媽祖慈悲救世的精神，廟方希望能為市民安全盡一份心力，期盼透過此次捐贈拋磚引玉，邀請更多力量投入公眾事務，共同打造更安心的居住環境。

基隆八斗子度天宮今天上午捐贈1輛配備先進泡沫系統與滅火無人機的新式小型消防車捐贈給基隆市消防局。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局長游家懿感謝度天宮長期回饋地方，此次捐贈不僅充實基隆的救災量能，更協力提升城市韌性的具體表現。（記者林嘉東翻攝）

度天宮主委黃明和期盼透過此次捐贈拋磚引玉，邀請更多力量投入公眾事務，共同打造更安心的居住環境。（記者林嘉東翻攝）

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