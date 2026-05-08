馬太鞍溪洪災19死案情向上發展 花蓮民政處前代理處長10萬交保

花蓮縣政府前民政處代理處長李葳。（取自李葳臉書）

去年9月23日花蓮縣光復鄉洪災造成19人死亡、5人失蹤災情，花蓮地檢署今年3月間以涉嫌公務員廢弛職務釀成災害起訴光復鄉長林清水等3人，檢調昨（7日）再前往縣府民政處辦公室及前代理處長李葳住所搜索並帶回訊問，檢方認李葳涉犯刑法第276條之過失致死等罪嫌重大，裁定10萬交保並限制出境。

花蓮地檢署今年3月9日，已先針對光復鄉鄉長林清水、鄉公所張姓秘書、王姓民政課課長等人涉嫌公務員廢弛職務釀成災害等案件，向花蓮地方法院提起公訴在案。

請繼續往下閱讀...

花蓮地檢署今早發布新聞稿指出，檢方為持續釐清全案災害防救過程中，相關權責機關人員是否涉及刑事責任，專案小組檢察官昨指揮法務部調查局東部地區機動工作站，持花蓮地方法院核發的搜索票，前往縣府民政處前代理處長李葳住處及花蓮縣政府等處所執行搜索，並查扣相關證物。

檢方表示，被告李葳經檢察官訊問後，認涉犯刑法第276條之過失致死等罪嫌重大，惟尚無羈押之必要，為確保後續偵查程序進行，被告李葳具保新臺幣10萬元，並輔以科技設備監控、限制住居及出境、出海。

李葳5日晚間在臉書上透露，以往對於「別人」的便當，總有一種新鮮、好奇，伸手掠奪的衝動。老婆出國，一個人吃飯，不想當廚餘清道夫，翻出一個久未使用的餐盒，整理、排版、構圖一下，突然覺得對於明天充滿了期待；不少他的好友表示，回頭再看這則臉書內容，似乎好像懂了什麼，但擔心影響他的心情，並未多問具體詳情及內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法