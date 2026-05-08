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    首頁 > 社會

    苗栗看守所母親節懇親 女兒初次喊「爸爸」收容人誓改過自新

    2026/05/08 11:29 記者彭健禮／苗栗報導
    迎接溫馨5月，苗栗看守所展開「母親節電話懇親活動」，讓收容人與家屬跨越高牆相聚，在所內共度溫馨感人的時光。（圖由苗栗看守所提供）

    迎接溫馨5月，苗栗看守所展開「母親節電話懇親活動」，讓收容人與家屬跨越高牆相聚，在所內共度溫馨感人的時光。（圖由苗栗看守所提供）

    迎接溫馨5月，苗栗看守所展開「母親節電話懇親活動」，660名收容人先於5日透過電話向遠方的母親表達感謝與思念，並於昨、今日接續辦理「面對面懇親」及「少觀所懇親活動」，讓83名收容人與158位家屬跨越高牆相聚，在所內共度溫馨感人的時光。

    收容人「阿成」因一時貪念捲入詐欺案件，去年底在女兒出生不久後即入監執行，錯過孩子成長的重要時刻，藉此次懇親活動，終於再度親手抱起牙牙學語中女兒。當孩子喊出「爸爸」時，他瞬間潰堤落淚，並表示，未來一定會努力改過、自我約束，希望爭取早日返家，陪伴女兒成長，不再錯過孩子人生中的每一刻。

    活動現場，所方準備康乃馨，獻給辛勞守護家庭的母親們。不少媽媽接過花束時眼眶泛紅，場面溫馨動人。所長江慶隆也到場關懷收容人及家屬，並勉勵在場收容人珍惜親情溫暖，努力改過自新，早日返家。

    苗栗看守所所長江慶隆到場關懷收容人及家屬，並勉勵在場收容人珍惜親情溫暖，努力改過自新，早日返家。（圖由苗栗看守所提供）

    苗栗看守所所長江慶隆到場關懷收容人及家屬，並勉勵在場收容人珍惜親情溫暖，努力改過自新，早日返家。（圖由苗栗看守所提供）

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