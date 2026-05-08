向男高爾夫球教練約砲遭拒 女由愛生恨上網詆毀、騷擾遭判刑

林女向男高爾夫球教練約砲遭拒，竟由愛生恨頻上網詆毀及騷擾對方，遭判刑6月。（資料照）

林姓女子迷戀1名男性高爾夫球教練，並主動向男教練約砲，結果遭到拒絕，林女由愛生恨，頻頻騷擾對方，並在網路上散布該名男教練「有女友還在外約炮」、「渣男」、「砲友很多」等言論，被害人不勝其擾，報警提告，屏東地院依誹謗等罪併處林女6個月徒刑，可易科罰金及上訴。

林姓女子自認曾和該名男教練交往，1年多前因不滿對方拒絕她的性行為邀約且刻意疏遠她，便開始跟蹤騷擾男教練，嚴重影響當事人日常生活及社會活動，並迫使男教練向法院申請保護令，法官令林女不得以盯哨、守候、尾隨或其他類似方式接近男方工作場所，也不得以電話、網際網路，對男方進行干擾。

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但林女無視保護令的規範，持續騷擾男方並在網路上散布該名男教練是「渣男」、「有女友還在外約炮」、「砲友很多」等言論，讓被害人感到名譽受損，決定報警提告。

屏東地院認為林女行為觸犯散布文字誹謗罪，判刑5個月，又犯違反保護令罪，判刑2個月，合併應執行6個月徒刑，可易科罰金。

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