包裹、管理費順手滑！中警聯手社區APP 住戶秒收最新防詐警訊

APP內還特別安排可愛角色「智寶」化身警察，陪伴住戶一起識詐、防詐。（警方提供）

詐騙猖獗，讓不少民眾一不小心就掉進陷阱，台中市第二分局近期把防詐戰場直接搬進民眾最常使用的社區APP，攜手全台市佔率最高的社區管理平台「智生活」，打造全台首創的「社區智慧防詐模式」，讓住戶滑手機處理生活大小事時，也能同步掌握最新詐騙警訊。

這項創新服務已於5月1日正式上架，透過社區智慧化系統，將最新防詐資訊直接推送到住戶手機中，讓防詐不再只是街頭宣導或宣傳單，而是真正融入日常生活。

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警方表示，「智生活」APP目前已導入全台超過1萬個社區，是許多民眾每天用來領包裹、繳管理費、看公告的重要平台，使用頻率相當高，正是看準這樣的高黏著度，首次把防詐宣導與社區生活平台結合，希望讓住戶在最自然的使用情境中，提高警覺心。

此次APP內還特別安排可愛角色「智寶」化身警察，陪伴住戶一起識詐、防詐，民眾只要打開APP，就能快速瀏覽「打詐儀錶板」、第二分局臉書粉專等資訊，即時掌握最新詐騙手法與防範提醒，不必另外搜尋資訊，也能第一時間提高警覺。

第二分局指出，現今詐騙集團大量利用科技工具與社群平台犯案，手法隱密又快速，警方的防詐作法也必須同步升級，透過社區生活APP建立數位防詐網，不只是資訊傳遞，更希望讓每個家庭都成為防詐前線，形成社區共同守護的力量。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

第二分局攜手全台市佔率最高的社區管理平台「智生活」APP，住戶一點就知最新騙局。（警方提供）

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