為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    外交官陳家彥飯店性騷女下屬 懲戒法院判撤職、停止任用2年

    2026/05/08 10:30 記者楊心慧／台北報導
    外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店涉嫌對女下屬性騷擾。懲戒法院宣判陳家彥撤職、停止任用2年。（資料照）

    外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店涉嫌對女下屬性騷擾。懲戒法院宣判陳家彥撤職、停止任用2年。（資料照）

    外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店涉嫌對女下屬性騷擾，監察院去年8月通過彈劾，移送懲戒法院審理。懲戒法院今宣判陳家彥撤職、停止任用2年。

    本案是由外交部調查後認定情節重大主動移送監察院，調查報告指出，陳家彥利用公務上的權勢及機會，在外交客房中，對女下屬有摟腰、抱至床上壓住上身，並一度擋在房門阻擾其離去等行為，明顯具有性意味，已造成敵意性、脅迫性及冒犯性的工作環境，嚴重影響被害人的工作狀態與人格尊嚴。

    調查結果認定，陳家彥確實有利用職務與地位之便，對下屬進行性騷擾行為，且相關事證已經外交部性騷擾申訴評議委員會審議，決議性騷擾成立。然而，外交部並未依決議對陳家彥採取任何行政懲處，處理結果未能符合維護公務紀律之要求。

    陳在監察院詢問時仍否認前開行為，未見其有承認或反省態度；監察院認為，在此情況下，僅止於外交部的行政處置，顯然不足以維持公務紀律，有移送懲戒之必要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播