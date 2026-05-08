外交官陳家彥飯店性騷女下屬 懲戒法院判撤職、停止任用2年

外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店涉嫌對女下屬性騷擾。懲戒法院宣判陳家彥撤職、停止任用2年。（資料照）

外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店涉嫌對女下屬性騷擾，監察院去年8月通過彈劾，移送懲戒法院審理。懲戒法院今宣判陳家彥撤職、停止任用2年。

本案是由外交部調查後認定情節重大主動移送監察院，調查報告指出，陳家彥利用公務上的權勢及機會，在外交客房中，對女下屬有摟腰、抱至床上壓住上身，並一度擋在房門阻擾其離去等行為，明顯具有性意味，已造成敵意性、脅迫性及冒犯性的工作環境，嚴重影響被害人的工作狀態與人格尊嚴。

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調查結果認定，陳家彥確實有利用職務與地位之便，對下屬進行性騷擾行為，且相關事證已經外交部性騷擾申訴評議委員會審議，決議性騷擾成立。然而，外交部並未依決議對陳家彥採取任何行政懲處，處理結果未能符合維護公務紀律之要求。

陳在監察院詢問時仍否認前開行為，未見其有承認或反省態度；監察院認為，在此情況下，僅止於外交部的行政處置，顯然不足以維持公務紀律，有移送懲戒之必要。

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