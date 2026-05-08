暴走影像曝！女開賓士苗栗街頭衝撞前男友 險誤傷「自己人」

36歲蔡姓女子昨（7）日下午在苗栗市紫園街與黃姓前男友談判，涉嫌2度開賓士車衝撞黃及黃2名友人後逃逸。（民眾提供）

36歲蔡姓女子昨（7）日下午在苗栗市紫園街與黃姓前男友談判，涉嫌2度開賓士車衝撞黃及黃2名友人後逃逸，造成3人身體多處擦傷，送醫治療並無大礙，警方受理偵辦，發現蔡女還差點誤傷「自己人」，已掌握蔡女身分，並報請檢察官指揮偵辦，追緝中。

苗栗警分局昨天下午4點多接獲報案指，苗栗市紫園社區門口發生事故，員警趕到現場，發現44歲黃姓男子、51歲郭姓男子及47歲黃姓女子身體多處擦挫傷，送醫均無大礙。

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經警方調查，為蔡女開賓士車載2名男性友人，到紫園社區門口與前男友黃男談判，黃男則有郭男及黃女陪同，未料雙方爆發激烈口角。蔡女一怒之下，衝上車，開車調頭衝撞，後來倒車再撞一次。幸好眾人有閃躲，但仍造成黃男、郭男及黃女3人手腳多處擦挫傷。

蔡女突如其來的駕車衝撞行為，讓同行2名男性友人傻眼，過程中也差點被撞，見蔡女闖禍後，隨即跳上車，跟著蔡女逃逸。警方已掌握蔡女身分，並報請檢察官指揮偵辦，全案依傷害、公共危險等罪嫌追緝中。

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