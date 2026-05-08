酒後幫客移車沒開大燈 店員酒駕遭逮送辦

吳姓男子2日凌晨叼著香菸騎乘機車行經台北市大安路1段時，因未開啟車輛大燈引起巡邏警方注意。（記者鄭景議翻攝）

32歲吳姓男子，2日凌晨叼著香菸騎乘機車行經台北市大安路1段時，因未開啟車輛大燈引起巡邏警方注意。大安分局警方上前攔查，赫然發現吳男散發濃厚酒氣，經現場施以酒精呼氣測試，測定值高達0.37毫克，已明顯超過法定標準。吳男供稱自己是附近店家的員工，當時為了協助顧客將機車移至停車格內才騎車上路，沒想到因小失大，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

大安分局敦化南路派出所表示，員警於2日凌晨2時許執行巡邏勤務，行經大安路1段時，發現吳男駕駛重型機車卻未依規定開啟大燈，在漆黑街道中行駛極具危險性，隨即上前示意靠邊停車接受檢查。盤查過程中，員警發現吳男神情忐忑且呼吸間帶有明顯酒味，遂依法要求其配合檢測，結果數值證實其已涉及刑法公共危險罪。

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據了解，吳男為該路段附近店家的員工，他向警方坦言，案發前曾有飲酒，當時是為了服務店內顧客，才主動協助將顧客停放的機車移往附近的機車停車格。吳男自認行駛距離極短，且僅是在周邊巷弄移動，才心存僥倖未開燈並騎車上路，未料隨即遇上巡邏警力，對此感到懊悔不已。

警方隨後依據標準作業程序，針對吳男的交通違規行為依道路交通管理處罰條例製單舉發，並當場執行扣車及扣繳牌照措施。吳男隨即被帶回派出所製作筆錄，全案詢後由大安分局依涉嫌刑法公共危險罪，移請台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，酒後駕駛行為嚴重影響用路安全，民眾切勿有「距離短、不會被抓」等僥倖心態。警方強調，不論行駛距離長短，只要酒後駕車即是違法行為，警方將持續強化飲酒場所周邊的巡查力道並提升執法強度，全力打擊酒駕行為，以維護市民交通安全與社會秩序。

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