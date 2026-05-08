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    首頁 > 社會

    宜蘭廂型車未禮讓直行車碰撞 機車後座少年噴飛墜溪受傷

    2026/05/08 10:06 記者王峻祺／宜蘭報導
    後座林姓少年遭撞後噴飛至橋下。（民眾提供）

    後座林姓少年遭撞後噴飛至橋下。（民眾提供）

    宜蘭68歲方姓男子昨下午駕駛廂型車，準備左轉礁溪「份尾橋」時，疑未禮讓對向直行機車，導致2車發生碰撞，造成機車後座15歲林姓少年當場噴飛，從橋面與護欄間縫隙摔落至下方得子口溪，所幸送醫無礙，詳細車禍原因尚待警方釐清。

    據路口監視器顯示，68歲方男駕駛銀色廂型車行駛至路口準備左轉，正好對向20歲張男騎乘機車載小舅子直行駛入，疑廂型車未禮讓直行車先行，導致張男閃避不及發生碰撞。

    機車遭撞擊後瞬間失去重心，強大慣性讓坐在後座的15歲林姓少年整個人向前拋飛，由於落地位置恰巧位於橋面與水泥護欄間缺口，少年瞬間消失在監視器畫面中，直接墜落至份尾橋下方的得子口溪。

    警消獲報派員到場，將落水林姓少年救起送醫，張男也輕傷送醫，所幸經治療並無大礙。警方調查2名駕駛無酒駕，詳細肇事原因及肇責比例尚待釐清，呼籲駕駛人行經路口時，務必遵守「轉彎車應讓直行車先行」的路權觀念，並減速慢行、隨時注意周遭車輛動態，切勿搶快轉彎。

    宜蘭礁溪發生廂型車與機車碰撞車禍。（民眾提供）

    宜蘭礁溪發生廂型車與機車碰撞車禍。（民眾提供）

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