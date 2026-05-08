跑給警察追？彰化印尼籍失聯移工無照騎車車禍亡 警方還原案發當下

失聯移工騎機車與小貨車碰撞，員警一秒到現場。（ruirueirueirui提供）

彰化縣鹿港鎮昨天（7日）晚間發生一起重大車禍，印尼男移工騎機車與小貨車碰撞身亡，鹿港警分局表示，阿姓移工與小貨車駕駛周姓男子，兩人均為無照駕駛，阿姓移工確認為失聯身分。針對意外一發生，員警就秒到，引發移工跑給警察追的議論。對此，警方強調，員警當時執行巡邏勤務，因為目擊發生車禍，立即停車處理。

警方指出，來自印尼的阿姓男移工（31歲）為失聯移工，所騎機車為其名下所有，但並無駕照，在台也無親戚，目前已透過相關單位聯絡在印尼的家屬，來台辦理後續相關作業。

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警方表示，這起意外的小貨車司機周姓男子（60歲），平日以賣菜為業，昨晚開車要送菜，在行經鹿港鎮彰濱5路要左轉海浴路時，與騎機車移工發生碰撞，機車壓在小貨車下，騎士送彰濱秀傳醫院宣告不治。周男酒測值為零，無照駕駛小貨車部分，將開罰36000元。

由於這起意外在昨晚7點，一發生剛好騎機車的員警就秒到，引發民眾質疑是否移工失聯又無照才會跑給員警追一事，警方強調，派出所員警騎機車正在執行巡邏勤務，看到前方發生意外，馬上就停車處理車禍。

失聯印尼移工騎機車與小貨車碰撞，移工魂斷台灣。雙方均為無照駕駛。（ruirueirueirui提供）

失聯印尼移工的機車，碰撞力道大，零件碎成一地。（民眾提供）

鹿港彰濱5路與海浴路口昨晚發生死亡車禍。（民眾提供）

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