夜間車海就你沒開燈！警一攔乘客分頭逃 逮到4失聯移工

警方攔查阮姓駕駛，發現他不僅被通緝也是失聯移工。（民眾提供）

台中市西屯區6日深夜街頭，一輛轎車在車流中緩緩行駛，卻因未開大燈，在車陣中顯得格外突兀，也意外讓警方盯上盤查時，竟演變成街頭追逐戲碼，車內乘客當場跳車逃竄，結果一車6人中竟有4人是逾期居留失聯移工，最終還是難逃法網，遭依法解送歸案。

第六分局西屯派出所員警6日深夜在環中路一段執行守望勤務時，發現車陣中一輛廂型車未依規定開啟大燈，立即依法攔停查察，警方靠近時，37歲越南籍阮姓駕駛神情明顯慌張，語氣急促地向員警哀求：「現在把大燈打開，可以讓我走了嗎？」試圖趕快結束這場臨檢。

請繼續往下閱讀...

不過，這番異常反應反而讓警方更加警覺，隨即查詢身分資料，赫然發現阮男竟是因交通致傷逃逸案件遭通緝中的對象，就在警方呼叫支援、準備進一步控制現場時，車內乘客突然打開車門，拔腿狂奔，讓原本的交通盤查瞬間變成街頭追逐。

員警見狀立刻分頭追趕，在夜色中沿路追人，所幸很快便成功將逃跑乘客攔下，並帶回現場控制，避免情況持續擴大，經清查後發現，這輛看似普通的廂車根本「暗藏玄機」，車上6人中竟有4人，包括阮姓駕駛本人，都是逾期居留的失聯移工，原本他們還想趁亂靠腳程甩開警方，最終仍難逃法網。

最後，阮男因通緝身分當場遭依法逮捕解送歸案，其餘失聯移工也全數移送移民署專勤隊處理。

車內失聯移工跳車逃竄，仍被警方一一控制。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法