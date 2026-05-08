苗栗狗狗遭十字弓箭穿身1死1重傷 犯嫌落網稱嫌狗吵

警方將黃男上銬依法送辦。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣三義鄉鯉魚潭地區昨（7）日發生犬隻遭弓箭射傷案件，引發社會關注。經苗栗縣動物保護防疫所追蹤，受傷犬隻經民眾送往台中地區動物醫院救治，已完成手術，但尚未脫離險境；警方也循線將犯嫌55歲黃姓男子查獲，並查出另有一隻狗兒同樣遭他以十字弓射死，全案依違反動物保護法、槍砲彈藥刀械管制條罪嫌送辦。

有網友昨在Threads發文表示，「實在太可惡了 苗栗三義鯉魚潭村有可怕的弓箭射狗事件 狗狗目前重傷就醫當中」，並附上一隻黑白斑紋的狗兒遭一隻箭射穿的驚悚照片，引發社會大眾關注。

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苗栗動防所接獲相關訊息後，立即派員前往現場及當地鯉魚派出所了解案情，並同步追蹤受傷犬隻送醫救治情形。經初步了解，該犬隻遭弓箭射傷後，已由民眾協助送往台中地區動物醫院緊急救治，並已完成手術，目前犬隻尚未脫離險境，仍由院方持續觀察及治療中。

另一方面，警方受理報案後，發現除了該隻受傷犬隻，另有一隻中箭遇害死亡，經組專案小組追查，掌握犯嫌為家住在附近的黃男，將他拘提到案。經警方了解，黃男稱自家也有養狗，他昨天上夜班返家休息，結果2隻狗兒跑到他家，對家犬吠叫，吵得他無法休息，遂持十字弓射狗，造成1死1重傷。

警方同時在黃男住所查扣犯案用十字弓1把及弓箭等證物，經檢驗該十字弓屬槍炮彈藥刀械管制條例列管刀械，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條、動物保護法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

警方查扣黃男犯案使用的十字弓。（記者彭健禮翻攝）

狗兒遭利箭穿身，傷重送醫，另有一隻死亡。（圖由民眾提供）

警方在黃男住處查扣犯案用十字弓。（記者彭健禮翻攝）

警方查扣十字弓箭。（記者彭健禮翻攝）

警方在黃男住處發現自製箭靶。（記者彭健禮翻攝）

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