判決白話文5-2》白話判決擴散中？判決書悄悄變「比較好懂」

雲林地方法院行政庭長王子榮。（資料照）

司法院推動裁判書類簡化與通俗化近10年，雖然判決書通俗化並未正式變成制度，但不少法官自主性地將判決書白話。雲林地方法院行政庭長王子榮受訪表示，法律人長期習慣「堆砌理由」，判決書常花大量篇幅論證推理，導致一般民眾看不懂，但隨著時代推進，多數法官已朝白話方向調整，年輕世代也較少使用艱澀字句，改採更接近現代語言的寫法。

貴智法律事務所創辦人、律師楊貴智也認為，現在與他剛入行時相比，判決書已通俗很多，過去常見的文言文或艱澀語句，法官已有意識地逐漸減少使用。

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王子榮受訪表示，大部分法官其實都朝比較白話、通俗化的方向前進，年輕世代法官其實已很少再使用艱澀字句，會下意識改成較接近現代語言的寫法，但法律還是有它的專業限制，像法律中的「辨識能力」、「控制能力」等概念，不只法界，醫界、社工、心理領域也都共通使用，如果硬要白話，意義其實不大。

王子榮指出，法官養成過程中，有非常重的「書類審查」制度，書寫風格會被評比，因此大家還是會傾向維持某種格式與業界共通語言，讓檢察官、律師一看就能快速掌握案件內容。

王子榮認為，真正好的判決書應是條列式、直接交代心證理由，而非堆砌文字，判決寫得越長，民眾對司法的信任感也不一定提升。至於法官對通俗化的態度，王子榮說，現在大部分法官其實不會反對，加上司法官學院在訓練過程中，開始引進較鬆動、現代化的書類文化，所以年輕世代法官逐漸受影響。

王子榮笑說，曾有法官直接在判決寫「不要浪費司法資源」等語句，他覺得雖然直白，卻看得很爽快，可能有人就會覺得不太妥當，但這就是法官嘗試用較直白的方式寫判決書的案例之一，也是判決書通俗化的一種成果。

真理大學法律系教授吳景欽表示，判決書「寫太長」反而可能降低人民對司法的信任感，大家看到幾百頁的判決，第一個反應不是信任，而是根本看不懂，比起形式上的白話化措施，更重要的是法官本身是否願意將判決寫得更精簡、更容易理解。

對於未來政策推動方向，吳景欽認為，AI或許能成為突破口，司法院或許可進一步發展「AI白話翻譯」功能，利用AI協助將既有判決轉譯成民眾較易理解的內容。

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