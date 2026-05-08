判決白話文5-3》推動法律白話文運動超過10年 楊貴智：判決書通俗化非追求看一遍就懂

貴智法律事務所創辦人、律師楊貴智等人於2014年發起「法律白話文運動」，致力將專業艱澀的法律知識轉化為通俗易懂的語言。（示意圖）

貴智法律事務所創辦人、律師楊貴智等人於2014年發起「法律白話文運動」，致力將專業艱澀的法律知識轉化為通俗易懂的語言，楊貴智受訪指出，法律畢竟是高度專業領域，判決書通俗化並非追求「人人看一遍就完全懂」，而是在維持法律專業性的同時，讓司法語言更貼近一般民眾，讓社會大眾有機會理解並參與法律討論。

楊貴智是「法律白話文運動」網站的創辦人兼站長、Podcast法客電台主持人，常透過新媒體討論時事法律議題，利用白話、通俗的方式讓民眾了解各式議題。

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楊貴智表示，法律是高度專業的知識領域，判決書本身具有一定閱讀門檻，因此通俗化並非代表「人人看一遍就能完全理解」，而是法官在文字風格、表達方式更貼近一般民眾的語言習慣。

楊貴智說，他和夥伴們最初只是希望，既然法律知識是要介紹給大眾，就應用一般人能理解的方式表達；不過也聽到其他的意見是認為法律是專業領域，不應刻意為了讓一般人理解，而降低專業性，甚至擔心過度簡化後，反而失去法律原有的精確性。

但他認為，「法律是專業」與「法律需要被理解」並不衝突，像律師寫書狀、法官寫判決等正式場合，當然需要專業法律語言，但當法律進入新聞、網路或公共議題討論時，就有必要轉化為一般民眾較能理解的內容，否則社會大眾根本無法參與法律討論。

楊貴智以經營Podcast與網站內容為例，面對一般民眾，會使用較簡單、甚至沒那麼精確的說法，目的就是讓更多人先建立基本理解，「有時候七、八成的理解，比百分之百精確卻完全看不懂更重要。」至於如何拿捏精確度與易懂性，就是法律人在跟大眾溝通時，需靠自身經驗去判斷。

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