判決白話文5-4》白話判決制度化卡關 司法院優先推判決書簡化

司法院自2017年推動裁判書類簡化與通俗化，盼降低民眾閱讀門檻，然而裁判書簡化已逐步制度化，通俗化卻多停留在鼓勵層次。（資料照）

司法院自2017年推動裁判書類簡化與通俗化，盼降低民眾閱讀門檻，然而裁判書簡化已逐步制度化，通俗化卻多停留在鼓勵層次；法界有聲音質疑，司法院當年聲勢浩大，最終卻僅將裁判書簡化制度化。司法院則認為，經過多年的宣導，判決使用艱澀文字已不是問題，而是要更精進說理，隨AI輔助普及，「看懂文字」已非關鍵，法院能否說清楚才是核心。

為了推動裁判書類簡化及通俗化政策，於2017年由時任司法院副院長蔡烱燉擔任召集人邀集各界代表，成立「裁判書類簡化暨通俗化委員會」，但後續僅裁判書類簡化成功制度化，通俗化政策則採鼓勵方式，並建立指引，如「矧」（讀音：沈）建議改成「況且」 ，「又非不能」可改成「可以、能」、 「於法尚有未合」則可改成「不符合法律規定」等。

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司法院2020年於裁判書查詢系統新增「裁判易讀小幫手」功能，將判決書中的法律用語即時解釋，改善看不懂艱澀的法律用語困擾，只要有難懂的法律用字，就會以跳出式文字框立即顯示解說。

桃園地院法官孫健智受訪表示，多數法官對於司法院的裁判書類簡化、通俗化，抱持著「不置可否」的態度，認為司法院似乎沒投入太多資源，例如司法院雖然有出指引，但後續幾乎無完整配套或是具體推動；舉例來說，他在受訓時，沒有特別感受到司法官訓練所強調這件事，這相當可惜。

法界另有聲音質疑，司法院積極推動判決書通俗化，制度化成果卻僅止於裁判書簡化，如上個月通過的刑事訴訟法草案放寬有罪判決書的記載方式，擴大簡化適用範圍，通俗化政策在近年漸漸無疾而終。

司法行政廳廳長吳祚丞說明，民眾並非單純「看不懂字句」，而是無法理解法官為何如此認定，加上現今民眾可透過各類工具，如AI輔助判讀判決書內容，要看懂判決書的「文字」並非難事，重點應是在受矚目案件或具爭議案件，法院必須要以一般民眾可以理解的說理方式，清楚交代理由，讓民眾真正「讀懂」裁判。

吳祚丞指出，法律人受過專業的司法訓練，卻因習慣性的緣故，會自以為一般人也都理解，實際上應以未受法律訓練的一般人為對象，採取更具體、生活化的表達方式。

吳祚丞強調，判決書的「內容與結構」可透過法律明定，例如簡化判決書、採用簡式審判格式等，皆屬可制度化範疇；但「語言風格」涉及個別法官書寫習慣，難以強制統一。

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