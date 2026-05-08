嫌82歲中風嬤太吵竟用「膠帶封口」 惡看護判2年須入監

基隆市周姓照顧服務員，僅因不堪所照顧的82歲中風老婦呻吟吵鬧，竟以3M透氣膠布、不透氣封箱膠帶封口，再套上口罩遮掩，被法院判2年徒刑。（記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東／基隆報導］基隆市一名領有結業證書的周姓照顧服務員，受託24小時照護82歲中風老婦期間，僅因不堪劉婦吵鬧呻吟，竟拿3M透氣膠布貼住老婦嘴巴，再黏上一層不透氣封箱膠帶，最後套上口罩遮掩。基隆地院審理後，認定周女違反專業常規，依強制罪判判她2年徒刑，不得緩刑，必須入監。

判決指出，周女2022年11月在基隆長庚醫院，24小時全日照顧因腦中風四肢無力的82歲劉姓婦人；由於劉婦生活無法自理，住院期間雙手更因醫療需要而戴上約束手套（乒乓球拍約束帶）。

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周女照顧劉婦18天後，僅因不堪劉婦吵鬧呻吟，先以3M透氣膠布黏住劉婦嘴巴，再黏上一層不透氣封箱膠帶，最後依疫情期間醫院規定為劉婦戴上口罩，遮掩其犯行，直到住院醫師巡房時，驚覺劉婦呼吸異常，才揭發周女的犯行。

檢方偵辦時，認為周女可預見封住重症患者口、鼻等呼吸器官，可能造成無法吸入足夠氧氣而對於身體、健康有重大不治或難治之傷害，以殺人未遂罪嫌將她起訴。但法官審理後認為，劉婦當時可自主呼吸，且醫護巡房頻繁，周女動機僅是為了圖清靜，並無奪命動機，若劉婦死亡亦會使其失去經濟收入，難認有殺人犯意，最終以強制罪論處。

判決指出，周女雖坦承犯行稱，當時因劉婦吵鬧，鄰床病人已多次抱怨，才以此方式讓病人安靜一下，而且劉婦的鼻子還可以呼吸，並以與家屬達成和解取得家屬原諒，盼能獲判緩刑，但法官認為，周女為受過訓練的照顧服務員，竟未遵守專業常規，忽略病人及家屬權益，重判她2年徒刑，不得緩刑；可上訴。

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