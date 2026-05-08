女子溪畔「解放」驚遇背後靈！突遭噁男環抱襲胸

一名女子在溪邊小便被鹹豬手從後環抱。（記者黃明堂攝）

出門在外「內急」真的要小心，尤其是在空曠的野外，千萬別以為四下無人就掉以輕心！台東縣一名女子去年底前往知名的「蝴蝶谷」溪邊戲水，途中因一時尿急，找了個隱密的溪旁角落準備「解放」，正當她脫下下半身衣物、專注於清理身體時，沒想到身後冒出鹹豬手環抱摸胸，這位王姓男子被台東地方法院依性騷擾判刑10個月。

根據台東地院判決指出，王姓男子當時原本與同事在溪床上方廣場準備工作，但他卻藉口「想去溪邊」離隊，實則是盯上了正在如廁的女子。 王男見女子赤裸下半身、毫無防備之際，竟意圖性騷擾，悄悄潛伏至其身後，猛然伸手環抱並觸碰其胸部。

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女子在驚嚇中感受到背部傳來陌生的體溫與呼吸聲，嚇得全身發抖，本能地尖叫大喊「不要碰我！」王男這才像被按了彈簧般嚇得跳開，隨口敷衍一句「不好意思」後便匆匆逃離現場。

雖然王男在法庭上矢口否認，辯稱自己全程都在廣場抽菸，絕對沒有下水，甚至質疑現場有流水聲，若有求救聲同事怎麼會沒聽到。但法官查核證人供詞後發現，王男當天確實曾向同事提到「下面有個女生穿很少」，隨後就不見人影，拆穿了他的謊言。

受害女子因這場「溪邊驚魂」蒙上陰影，導致她事後患上創傷後壓力症候群，至今仍會因突如其來的聲響或壓力產生劇烈反應。法官審酌王男身為成年人，見到他人如廁本應避嫌遠離，竟反倒心生歹念，且犯後態度不佳、毫無悔意，行為嚴重破壞社會安全感。 最終，台東地院依違反性騷擾防治法，判王男有期徒刑10個月，要為這短暫2秒鐘的「鹹豬手」付出慘痛代價。

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