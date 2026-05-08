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    首頁 > 社會

    上傳機密資料被人下載破解 上尉記大過求翻案吞敗

    2026/05/08 07:01 記者鮑建信／高雄報導
    陸軍步兵旅上尉傳送機密資料，遭人破解被記大過，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    陸軍步兵旅上尉傳送機密資料，遭人破解被記大過，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    陸軍步兵旅李姓上尉作戰訓練官，將「情報整備簡報」等機密級資料加密上傳至交換區後，卻疏忽未傳輸相對等級保密裝備，遭人下載並破解密碼，經軍方懲處記大過，他不服打官司救濟，被高雄高等行政法院駁回。

    據了解，2023年12月至2024年1月間，陸軍第101旅李姓上尉作戰訓練官，將「情報整備簡報」等2件機密級資料加密上傳至交換區後，未妥善採取對應等級保密裝備傳輸，遭他人下載並破解密碼，因而被記1大過，考績列為丙上。

    李男不服指出，他縱使有違反保密規定的違失，然依陸海空軍軍官士官考績條例意旨，考績應以平時考核為基礎，參考連續任職期間的年度獎懲記載綜合評定，其於2024年度累計獲嘉獎1次、記功3次及大功1次不等獎勵，單位卻未予斟酌，僅以單一懲罰即確認考績丙上，顯有裁量怠惰的瑕疵。

    高高行指出，軍方召開評議過程、組成人員，及依違反國軍軍風紀維護實施等規定，予以記大過，並無不妥，判決李男敗訴，仍可上訴。

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