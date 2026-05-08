飼主質疑毛小孩藥劑過量死亡怒告 獸醫無罪定讞

李男不滿陳姓獸醫師注射藥劑過量，導致愛犬死亡，控告涉嫌偽造文書罪，高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

高市李姓男子帶寵物犬「多多」到動物醫院檢測腎功能，經陳姓醫生注射造血針後死亡，憤而提告偽造文書，高等法院高雄分院認為陳沒有疏失，維持無罪判決定讞。

據了解，2022年7月26日，李男攜帶「多多」前往三民區某動物醫院，由陳姓獸醫進行血液腎功能檢測，並注射0.08ml劑量造血針後，「多多」隔日出現先前未曾有過症狀，且病情逐漸加重，並在年8月2日死亡。

請繼續往下閱讀...

同月24日，李男返回該獸醫院，索取「多多」就醫時施打藥劑的處方箋，赫然發現牠當天注射0.08ml，但處方箋記載為「0.06ml」，認為醫院意圖規避注射過量導致死亡的刑責，控告陳姓獸醫偽造文書罪嫌，高雄地檢署提起公訴。

高雄地院開庭調查，獸醫院依「多多」體重施打劑量，但牠曾7次進出院方，有可能是李男誤認劑量。又說，縱使有注射劑量0.08ml，醫學上並無證據，證明犬隻會死亡，判決無罪。檢方不服上訴，被高雄高分院駁回，全案落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法