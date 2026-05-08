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    捲賄選案遭押56日！林士傑遇襲身亡 家屬聲請刑事補償獲賠28萬

    2026/05/08 06:21 記者王捷／台南報導
    前台南市區漁會理事長林士傑捲議長案遭冤押56日，一審無罪後，在檢方上訴二審期間遭槍殺身亡。台南高分院決定補償家屬28萬元。（資料照）

    前台南市區漁會理事長林士傑捲議長案遭冤押56日，一審無罪後，在檢方上訴二審期間遭槍殺身亡。台南高分院決定補償家屬28萬元。（資料照）

    前台南市區漁會理事長林士傑捲入2023年的台南正副議長賄選案遭羈押56日，獲判無罪後台南地檢署上訴，但林士傑在2024年驟逝，二審判決不受理，家屬聲請刑事補償，最後高等法院台南分院判決補償28萬元。

    ​林士傑在2023年初涉選舉罷免法，當時檢方起訴認為，他以七的手勢，恐嚇議員在正副議長選舉中投給特定對象，共收押56天。台南地方法院審理認為，僅憑單一證人指述，且證人於法庭改口稱未受恐嚇，在無其他積極證據佐證下，判決林男無罪。

    ​2024年7月，案件在檢方上訴二審期間，林男不幸在家門外遭槍手伏擊中彈身亡。因當事人已死亡，法院依法諭知不受理判決確定，同案其他被告的上訴也遭駁回，法官依刑事補償法規定，被告不受理判決確定前曾受羈押，法定繼承人可以向國家請求補償。

    ​林妻與子女向法院提出刑事補償聲請，台南高分院審酌林士傑遭羈押時已經超過60歲，擔任台南區漁會理事長，羈押前經營餐飲業，突然遭到剝奪人身自由，讓他身心與名譽受損。經查林士傑有配合調查，沒有意圖參與犯罪的嫌疑，或是有誤導偵查等可究責的理由，所以認為家屬請求補償有理由。

    ​為填補林士傑無辜受押的痛苦，台南高分院決定以每日5000元折算一天，經核算羈押56日，決定國家應支付補償金28萬元。

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