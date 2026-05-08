愛爾麗爆針孔偷拍 常如山、特助、設備商羈押禁見

愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）羈押禁見。（記者王藝菘攝）

新北地檢署偵辦愛爾麗診所疑針孔偷拍案，6日拘提總裁常如山、張姓特助、謝姓廠商等3人到案，訊後依妨害性隱私等罪嫌聲押禁見。昨天晚間新北地院召開羈押庭，深夜裁定3人羈押禁見。

新北檢警6日搜索愛爾麗診所板橋、新莊等4間分店，帶回愛爾麗集團總裁常如山等人，複訊後認常如山、張姓特助及謝姓廠商涉妨害性隱私、妨害秘密、兒童及少年性剝削防制條例等罪聲押禁見。

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新北地院7日晚間召開羈押庭，法官認定常如山除有逃亡之虞，與張姓特助、謝姓廠商均有勾串共犯、證人、湮滅、偽造、變造證據之虞及羈押之必要，裁定3人皆羈押禁見。

全案源於，一名女網友指1日前往愛爾麗診所板橋店診療間進行體雕，在診療間換衣服時，發現天花板角落不明裝置疑藏有攝影鏡頭。診所人員稱是煙霧偵測器，女子報警後，海山分局3日前往診所搜索，拆開確認裝置內有攝影機，但卻未發現主機。

警方循線追查到謝姓廠商1日晚間前往板橋分店疑似拆除器，立即報請新北地檢署主任檢察官周欣蓓指揮偵辦，3日在台中將謝姓廠商拘提到案，並發現謝姓廠商疑受指示，一路開車南下將中部以北10間分店的監視器主機拆除，不排除滅證可能性。檢警也在查扣的偽裝式監視器主機及鏡頭中，清查出多名受害者，目前至少10人完成報案。

愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）羈押禁見。（記者劉信德攝）

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