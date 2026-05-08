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    判決白話文5-5》各法院看法不同 但認為用字應易懂

    2026/05/08 09:05 記者廖雪茹、彭健禮、陳建志、王錦義、李立法／連線報導
    國內各地法院對白話判決看法不同，但有法官認為用字應易懂。圖為台南地院。（記者王俊忠攝）

    國內各地法院對白話判決看法不同，但有法官認為用字應易懂。圖為台南地院。（記者王俊忠攝）

    各法院的白話判決日益增加，已減少許多艱澀詞語或冗長贅字，但法界對「白話文判決」的界線與方向仍有不同看法。有法官認為，若過度口語化，恐削弱判決應有的專業與莊重；長期推動「白話文判決」的新竹地院法官翁禎翊認為，法律文字可維持專業性，但用字應盡量易讀、易懂。

    高等法院法官、交大科法所兼任教授邱忠義分享，曾有民眾反映，看過法官刻意以整篇白話文寫判決，不僅顯得過於口語、幼稚，也把判決的尊嚴性給殺了，但這不能怪寫白話判決的人，因白話文寫作需要深厚文字功力，否則將流於市井間的對話。

    邱忠義認為，寫純白話的判決所花的時間比一般傳統判決多3倍有餘、也不好寫，包含判決所依據的法條、立法理由、實務等用語都不是太白話，這與法學院法學教育的養成有關，但口語也有其傳神及接地氣之優點，「只要民眾能看懂，用什麼都好。」

    長期推動「白話文判決」的新竹地院法官翁禎翊認為，白話化重點不只是口語化，更在於清楚的排版與結構，避免大篇幅、不分段文字，以降低閱讀負擔；至於法律文字仍可維持專業性，但用字與推理應盡量易讀、易懂，目的是為展現法院願意與社會溝通的誠意。

    桃園地院法官孫健智指出，判決書難以通俗化，除了文化與寫作習慣外，也受制度影響，由於候補、試署法官升任時須經書類審查，且審查標準不明確，不少法官擔心過於白話的寫法影響結果，因此傾向維持傳統文體；此外，許多法官潛意識的主要讀者是上級審法院，因此採較傳統、穩妥寫法，以降低遭撤銷發回風險；而傳統裁判書類相較白話文較好教、好用，這也是它一直存在的最大原因。

    台中地院1名資歷約5、6年的法官強調，判決書是給原告和被告看，而不是給上級審看，且以原告和被告為中心，也能讓寫判決書的過程，更審酌他們的切身利益。

    苗院1名資深法官指出，刑事及民事案件關乎公共法益及個人法益，法官於裁判論述少不了引述法條，然法條本身文字即為半文言文，若轉化為白話文，不僅致裁判書內容顯得冗長，也不易精確表達。他贊同裁判書簡化、通俗化，但要真正達到白話並不容易。

    屏東地院表示，對判決書白話議題採開放及支持態度，但為了考量判決精確與效率等因素，避免轉化白話文過程中可能產生的誤差或額外耗費時間，仍有使用法律專有名詞或部分習慣用語的必要。

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