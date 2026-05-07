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    台東市鐵工廠火警冒濃煙 唯一「目擊者」白狗逃出變虎斑

    2026/05/07 23:19 記者劉人瑋／台東報導
    幸運逃出的目擊者「阿金」本來應該是白色的。（記者劉人瑋攝）

    幸運逃出的目擊者「阿金」本來應該是白色的。（記者劉人瑋攝）

    台東市海濱公園一帶傳出火警，一間小型鐵工廠廚房起火，由於附近有許多倉庫，一眾業主、員工紛紛跑回查看，卻被燻得逃出，第一位目擊火警的則是被關在鐵門裡面的白狗，消防隊一開大門，白狗已被燻成黃黑交雜的「虎斑狗」，拔腿就跑。

    由於當地沒有消防栓，消防隊出動2輛水箱車，所幸燃燒面積不大、僅有2平方公尺，因此火勢20分鐘內就撲滅，研判起火點在廚房。只是屋主表示，廚房幾乎沒使用、今天也沒用火，不知為何燃燒。

    火場附近有禮儀公司和金紙倉庫，警消部署人力提防火勢延燒，雖整場火警不見火焰，但濃煙卻燻得人人難受，許多趕回查看的倉庫員工被燻得直咳逃出。

    最慘的應該是被關在起火鐵工廠內的白狗「阿金」，消防隊打開鐵門就見牠奪門而出、絕塵而去，數分鐘後似乎又想到看家護院、再度返回現場，這時鄰居才看清原本的白狗被燻黃，身上還出現黑色條紋，黃底黑斑成「虎斑狗」，直到見了飼主才興奮撲上，顯然感到安心不少。

    所幸火警無人傷亡，詳細起火原因仍待警消進一步調查。

    消防人員跪地才能更方便穿著沉重的裝備，進入火場。現場可見濃煙從大門不斷冒出。（記者劉人瑋攝）

    消防人員跪地才能更方便穿著沉重的裝備，進入火場。現場可見濃煙從大門不斷冒出。（記者劉人瑋攝）

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