又是毒駕！高雄女通緝犯拒檢 闖15紅燈擦撞4車

警方起獲毒品海洛因59公克、「喪屍煙彈」依托咪酯22公克、安非他命418公克。（民眾提供）

高雄市蔡姓女通緝犯身背3條毒品通緝，今天毒駕行經鳳山區博愛路與立人街口時，見警拒檢連闖15處紅燈，還連續擦撞4車造成1人受傷，警方追逐8公里，晚間查獲蔡女起出「喪屍煙彈」等毒品499公克，全案將依毒品等4罪嫌移送法辦，並開出20張紅單，最高可罰12萬7200元。

鳳山警分局鳳崗派出所警員今天下午巡邏行經鳳山區博愛路與立人街口時，發現蔡姓女子駕駛白色轎車未依規定使用方向燈，警方上前攔查蔡女假意配合，突然加速逃逸，沿途危險駕駛、拒絕停車受檢，嚴重危害用路人安全。

請繼續往下閱讀...

警方通報線上攔截圍捕，蔡女除跨越網狀線、駛入來車道外，更一路連闖15處紅燈，並於大寮區沿線發生多起交通事故，連續擦撞3輛重機車、1輛自小貨車，造成胡姓騎士全身擦挫傷。

警方追逐8公里，今晚發現蔡女將白車棄置大寮區內坑路一處停車場內，並查獲蔡女（42歲），身背3條意圖販賣毒品通緝案件，車內起獲大量毒品，包括海洛因59公克、「喪屍煙彈」依托咪酯22公克、安非他命418公克。

警方對蔡女驗出安非他命陽性，確認蔡女毒駕上路，全案將依公共危險、妨害公務、毒品及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦，後續向上溯源追查毒品來源。另警方調閱秘錄器及沿線監視器影像，統計蔡女駕車逃逸過程中，違規闖紅燈、拒檢逃逸及危險駕駛等，違反《道路交通管理處罰條例》，開出20張紅單，最高可罰12萬7200元。

鳳山警分局表示，對於危險駕駛、拒檢逃逸及毒品犯罪絕不寬貸，警方將持續強化查緝作為，全力維護市民交通安全與社會治安，並呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方逮獲蔡姓女通緝犯。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法