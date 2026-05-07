為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    10月大男嬰哭鬧遭塞木箱虐死 國民法官重判狠父15年

    2026/05/07 21:14 記者許國楨／台中報導
    廖男虐死10月大兒子，被重判15年。（資料照）

    廖男虐死10月大兒子，被重判15年。（資料照）

    台中市年僅10個月大男嬰，僅因哭鬧竟遭生父廖男殘忍施虐，甚至被強行塞進木箱內「罰站」，直到母親打開木箱驚見男嬰全身發黑，緊急送醫仍不治，台中地院國民法庭痛斥其手段「極不人道」，今天重判廖男15年徒刑。

    案發於2024年8月22日凌晨，廖男與妻子帶著女兒及10個月大的兒子返家後，由妻子陪女兒睡覺，廖男則在客廳旁和室照顧男嬰，凌晨3、4時許，因男嬰持續哭鬧，廖男情緒失控，明知孩子才剛學會爬行、坐都坐不穩，更無法站立行走，頭部也尚未發育完全，卻仍對毫無反抗能力的孩子下重手。

    他先徒手痛毆、打巴掌，又抓住男嬰雙腿將其懸空倒吊，接著控制其身體，讓頭部猛力撞擊牆壁及地板，造成嚴重頭部外傷，之後更將男嬰硬塞進木箱內，逼迫其以不可能完成的姿勢「罰站」，自己則回房睡覺，將孩子獨自留在和室中。

    直到當天下午5時許，甘女打開木箱查看，才發現男嬰全身發黑嚇得立刻報案，救護人員趕抵時，男嬰已無呼吸心跳，送醫搶救後仍因頭部外傷導致顱內出血，合併橫紋肌溶解，於晚間7時宣告死亡，廖男起初謊稱孩子「趴睡窒息死亡」，但院方發現男嬰全身多處瘀青與外傷，明顯非單純窒息，警方深入追查後，他才坦承施暴。

    台中地院國民法官法庭審理指出，身為父親，本應負起保護與教養責任，讓孩子平安成長，廖男卻僅因哭鬧便以極其不人道方式凌虐幼子，讓男嬰生前承受巨大痛苦，甚至被困在木箱中長時間無法動彈，最終喪命，造成家屬永遠無法彌補的傷痛，今天依「對未滿7歲之人施以凌虐因而致死罪」判處15年徒刑，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播