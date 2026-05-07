10月大男嬰哭鬧遭塞木箱虐死 國民法官重判狠父15年

廖男虐死10月大兒子，被重判15年。（資料照）

台中市年僅10個月大男嬰，僅因哭鬧竟遭生父廖男殘忍施虐，甚至被強行塞進木箱內「罰站」，直到母親打開木箱驚見男嬰全身發黑，緊急送醫仍不治，台中地院國民法庭痛斥其手段「極不人道」，今天重判廖男15年徒刑。

案發於2024年8月22日凌晨，廖男與妻子帶著女兒及10個月大的兒子返家後，由妻子陪女兒睡覺，廖男則在客廳旁和室照顧男嬰，凌晨3、4時許，因男嬰持續哭鬧，廖男情緒失控，明知孩子才剛學會爬行、坐都坐不穩，更無法站立行走，頭部也尚未發育完全，卻仍對毫無反抗能力的孩子下重手。

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他先徒手痛毆、打巴掌，又抓住男嬰雙腿將其懸空倒吊，接著控制其身體，讓頭部猛力撞擊牆壁及地板，造成嚴重頭部外傷，之後更將男嬰硬塞進木箱內，逼迫其以不可能完成的姿勢「罰站」，自己則回房睡覺，將孩子獨自留在和室中。

直到當天下午5時許，甘女打開木箱查看，才發現男嬰全身發黑嚇得立刻報案，救護人員趕抵時，男嬰已無呼吸心跳，送醫搶救後仍因頭部外傷導致顱內出血，合併橫紋肌溶解，於晚間7時宣告死亡，廖男起初謊稱孩子「趴睡窒息死亡」，但院方發現男嬰全身多處瘀青與外傷，明顯非單純窒息，警方深入追查後，他才坦承施暴。

台中地院國民法官法庭審理指出，身為父親，本應負起保護與教養責任，讓孩子平安成長，廖男卻僅因哭鬧便以極其不人道方式凌虐幼子，讓男嬰生前承受巨大痛苦，甚至被困在木箱中長時間無法動彈，最終喪命，造成家屬永遠無法彌補的傷痛，今天依「對未滿7歲之人施以凌虐因而致死罪」判處15年徒刑，可上訴。

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