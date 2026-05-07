「露鳥怪客」又現蹤！田中站亂按月台號誌 網示警：小心他會柔道

台鐵田中站月台出現亂按鐵路設備的男子，有旅客認出就是日前「露鳥打手槍」的葉姓男子。（翻攝三鐵情報社）

台鐵田中站今（7）日下午傳出民眾任意操作鐵路設備事件，1名男子竟在月台上亂按出發號誌及開車燈按鈕，站務人員發現後立即上前制止，未料男子竟當場跨越鐵軌、翻牆逃逸。經警方追查，發現該男子疑似就是日前在區間車上，當著女性乘客面前「露鳥打手槍」的葉姓男子，鐵路警察目前已鎖定特定對象，全力追查中。

事件也被現場旅客目擊，有民眾在臉書社團「三鐵情報社」發文指出，「手槍怪客又出沒」，指該名日前曾在海線列車做出猥褻行為遭逮的男子，今日現身田中站亂按出發號誌及開車燈，站員發現後立刻通報鐵路警察，但警方抵達前，男子已跳下軌道翻牆逃離現場。

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貼文也提醒旅客及站務人員提高警覺，並稱該男子「會柔道」，呼籲民眾不要與其正面衝突，應交由警方處理。

鐵路警察局台中分局員林派出所表示，今下午1時許接獲通報，指田中站有男子任意操作月台設備，運轉人員發現後立即制止，但男子隨即跨越軌道逃逸。警方目前已調閱監視器畫面，並鎖定特定對象積極追查。

鐵道警方指出，男子任意操控鐵路站、車設備，以及擅自跨越軌道等行為，雖未影響列車行駛安全，仍已涉嫌違反《鐵路法》第68條之1及第70條第1項規定，最高可處100萬元罰鍰。警方呼籲民眾切勿擅自碰觸鐵路設備，以免危及公共安全。

鐵道警方指出，亂按月台上的出發號誌及開車燈按鈕等設備，恐違反鐵路法。（鐵路警察局提供）

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