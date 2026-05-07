為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「露鳥怪客」又現蹤！田中站亂按月台號誌 網示警：小心他會柔道

    2026/05/07 20:07 記者陳冠備／彰化報導
    台鐵田中站月台出現亂按鐵路設備的男子，有旅客認出就是日前「露鳥打手槍」的葉姓男子。（翻攝三鐵情報社）

    台鐵田中站月台出現亂按鐵路設備的男子，有旅客認出就是日前「露鳥打手槍」的葉姓男子。（翻攝三鐵情報社）

    台鐵田中站今（7）日下午傳出民眾任意操作鐵路設備事件，1名男子竟在月台上亂按出發號誌及開車燈按鈕，站務人員發現後立即上前制止，未料男子竟當場跨越鐵軌、翻牆逃逸。經警方追查，發現該男子疑似就是日前在區間車上，當著女性乘客面前「露鳥打手槍」的葉姓男子，鐵路警察目前已鎖定特定對象，全力追查中。

    事件也被現場旅客目擊，有民眾在臉書社團「三鐵情報社」發文指出，「手槍怪客又出沒」，指該名日前曾在海線列車做出猥褻行為遭逮的男子，今日現身田中站亂按出發號誌及開車燈，站員發現後立刻通報鐵路警察，但警方抵達前，男子已跳下軌道翻牆逃離現場。

    貼文也提醒旅客及站務人員提高警覺，並稱該男子「會柔道」，呼籲民眾不要與其正面衝突，應交由警方處理。

    鐵路警察局台中分局員林派出所表示，今下午1時許接獲通報，指田中站有男子任意操作月台設備，運轉人員發現後立即制止，但男子隨即跨越軌道逃逸。警方目前已調閱監視器畫面，並鎖定特定對象積極追查。

    鐵道警方指出，男子任意操控鐵路站、車設備，以及擅自跨越軌道等行為，雖未影響列車行駛安全，仍已涉嫌違反《鐵路法》第68條之1及第70條第1項規定，最高可處100萬元罰鍰。警方呼籲民眾切勿擅自碰觸鐵路設備，以免危及公共安全。

    鐵道警方指出，亂按月台上的出發號誌及開車燈按鈕等設備，恐違反鐵路法。（鐵路警察局提供）

    鐵道警方指出，亂按月台上的出發號誌及開車燈按鈕等設備，恐違反鐵路法。（鐵路警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播