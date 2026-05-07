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    愛爾麗偷拍風波延燒 北市刑大前往月子中心「愛兒麗」稽查

    2026/05/07 19:45 記者王冠仁／台北報導
    愛爾麗爆針孔偷拍，總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）因涉嫌滅證，凌晨被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

    愛爾麗爆針孔偷拍，總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）因涉嫌滅證，凌晨被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

    愛爾麗醫美診所新北板橋店，日前被發現店內裝有針孔鏡頭，事件曝光後越演越烈，該集團總裁常如山被檢警拘提，檢方聲押。由於愛爾麗有眾多分店、相關企業，台北市刑警大隊今配合台北市政府相關局處單位，前往愛爾麗旗下產後護理之家「愛兒麗」稽查。

    北市刑大警方昨天配合北市府衛生局、法制局等單位，前往愛爾麗醫美診所位在台北市內的4家分店稽查；今天則是前往愛爾麗醫美集團旗下的產後護理之家「愛兒麗」稽查。

    據悉，警方在昨天跟今天的稽查行動中，都沒有查獲相關偷拍器材與設備。

    警方指出，這起案件是一名女性顧客，在本月1日前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程時，發現店內疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，嚇得趕緊穿上衣服，除了對偷拍器材錄影存證外，也向新北市警察局海山分局報案，並在社群發文說明過程及相關照片提醒大家小心。

    新北警方獲報後，認為店內人員反應與單一安裝針孔偷拍的案件大不相同，憂心同醫美集團位於新北市內的其他分店，也可能出現相同狀況，因此報請新北地檢署指揮偵辦。

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