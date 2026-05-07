酒駕撞死人還逃逸 廚師張木馨判刑8年半

新北地院。（資料照）

曾2度酒駕的廚師張木馨，騎機車經新北市樹林區撞擊洪姓男騎士，導致洪人車倒地而傷重死亡，犯後騎車逃逸，隔日凌晨被捕酒測值仍高達1.0毫克，新北地院國民法官法庭今依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，及肇事致人於死逃逸罪，判張男8年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，張男2016年間曾犯酒後駕車案件，經檢察官為緩起訴處分確定，2023年間，普通重型機車駕照又因酒駕吊銷，竟仍在2024年10月6日下午2時許，在新北市板橋區大觀路3段某處飲用酒類後，晚間6時許無照騎車上路，晚間8時許，行經樹林保順街228116號燈桿旁時，因不勝酒力而疏未注意而肇事且犯後立刻逃逸，警方於7日凌晨1時47分許，找到張男並對其實施吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.0毫克。

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國民法官法庭審酌，張男已有其2次酒後駕車紀錄，在與親屬聚餐飲酒後，其二哥曾勸他坐計程車回家，不要酒後騎車，張男除拒絕外，還嗆已不是小孩，自己可以決定，肇事後還逃逸，不顧被害人的死活，因此犯罪動機、目的均應嚴予譴責。

國民法官法庭審酌，張男駕照因之前酒駕行為被吊銷，竟還酒後逞能騎車肇事，致60餘歲被害人因此而死，之後不予救護直接逃走，犯罪手段極為惡劣，被害人子女均悲痛欲絕，犯罪所生損害甚鉅。

國民法官法庭並審酌，張男已婚育2名女兒，除曾因酒駕經檢察官緩起訴處分確定外，並無其他前科，但其曾有40多筆交通違規紀錄，顯見確實有不遵守交通法規心態與習性，但他坦承犯行，已與被害人子女達成調解，被害人子女均同意原諒，不希望重判，甚至願意給予緩刑機會，顯見犯後有積極彌補家屬損害，犯後態度尚佳，同時審酌檢察官就累犯酒駕致死罪部分，具體求處13年徒刑，肇事致死逃逸罪求刑2年，因此判處8年6個月徒刑。

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